Andreas Pereira manda un mensaje a Mourinho

Andreas Pereira no convenció al Valencia CF para que intentara ficharlo en propiedad pero ahora qujiere convencer a José Mourinho para que le dé la oportunidad de jugar la próxima temporada en el Manchester United.

El jugador, que amplió un año más su contrato antes de salir cedido al Valencia CF, tiene un año más en Manchester y aprovecha sus vacaciones para trabajar físicamente y llegar en plenitud a la pretemporada, en la que se juega mucho.

Este es el mensaje que envía a través de las redes al mánager de los red Devils, acompañado de un vídeo en el que se le ve terabajando en un gimnasio vestido con el pantalón oficial del Manchester United: "Trabaja duro, quéjate menos, intenta, aprende, no dejes que la gente te diga que no se puede hacer y no pongas excusas".

Tras acabar la temporada con el Valencia CF, el nombre del futbolista brasileño se ha relacionado en el mercado con el Fenerbahçe, aunque la intención de Andreas es quedarse en el Manchester. Aprovechando que no estaba convocado para el partido que el Valencia jugó en Girona, ya se dejó ver por Old Trafford para el último partido de la Premier League que su equipo disputaba ante el Watford. La pretemporada del conjunto inglés comienza dentro de poco más de dos semanas y su idea es que Mourinho se lo lleve a la gira que van a llevar a cabo por Estados Unidos a partir del 15 de julio.