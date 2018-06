Las primeras palabras de Diakhaby como jugador del Valencia CF

Después de firmar como nuevo jugador del Valencia CF hasta 2023, el francés Mouctar Diakhaby ha transmitido sus primeras impresiones como futbolista del conjunto de Mestalla:

"Estoy muy contento de firmar por el Valencia, a uno de los grandes clubes de España. Es un equipo que ha ganado muchos títulos y tiene tras él una gran historia. Estoy orgulloso y feliz de estar en una entidad así. No conozco con detalle la historia del Valencia, pero sí a los jugadores que hay en el equipo, incluso, he jugado contra ellos. Sé que es un gran equipo en España y, en consecuencia, tiene objetivos altos".

Antes que él, hubo en el Valencia CF grandes jugadores franceses como fueron Didier Deschamps o Jocelyn Angloma, situación que no hace más que motivar al defensa galo: "Claro, estoy al tanto de sus carreras y del paso de los dos por Valencia. Hicieron grandes currículums, no solo en el Valencia CF. Es una motivación para mí, hacerte una carrera es muy importante, por qué no continuar la estela de estos jugadores franceses en el Valencia sería algo genial para mí".

"He jugado contra jugadores que están ahora en el primer equipo en la Youth League. La edad era diferente, algunos están, otros no, pero me gusta la idea de reencontrarme. He venido con la idea de ser yo mismo, dar lo mejor de mí, ayudar al equipo a conseguir sus metas. Voy a intentar todo para mostrar lo mejor dentro y fuera del campo y esperemos que vaya bien. Personalmente, tengo ganas de jugar la Champions, ya la jugué el año pasado. Es maravilloso y especial para los aficionados, para la ciudad. Es una competición atractiva, la sigue mucha gente. Jugarla es un placer y por qué no este año podemos sacar un buenos resultados. Estoy muy feliz por defender los colores del Valencia. Amunt Valencia".