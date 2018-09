¿Cómo paga el Valencia CF el fichaje de Guedes?

El director general del Valencia CF ha atendido a los medios de comunicación para, entre otras muchas cuestiones, responder a las dudas sobre el fichaje de Gonçalo Guedes, la operación más importante en la historia del Valencia CF. Mateu Alemany ha revelado cuestiones interesantes, como que el club se ha llevado al futbolista del PSG sin pagar nada hasta el próximo año o que el traspaso se pagará, tal como estaba previsto en la oferta inicial del Valencia CF, en seis años.

Esta es la primera pregunta: Después de que el club haya dado pérdidas durante tres años seguidos, ¿se puede permitir el Valencia CF el fichaje de Guedes sin que sea necesaria una ampliación de capital?

Celebro que estén tan contentos en lo deportivo y vayamos a lo financiero. En cuanto a las cifras sobre pérdidas las reservamos para darlas en junta general de accionistas en diciembre, pero es evidente que ha habido pérdidas. Hace año y medio ya se hablaba de la necesidad de vender por una cifra importante debido a una pérdida que se corresponde al hecho de no haber estado en Europa que se añade a la pérdida generada además por determinados jugadores que no han funcionado y han dado perdidas para rescindirlos, cosa necesaria. Toda esa bolsa de pérdida que existía se ha ido drenando pero el club ha hecho un esfuerzo extraordinario a la hora de no vender más allá de Cancelo como gran venta del verano, priorizando así el aspecto deportivo al aspecto contable o de balance. Entendemos que el valor de nuestra plantilla, que es un gran patrimonio del club, ha sufrido un incremento extraordinario en el último año y pico, por eso estamos muy tranquilos. Sobre el fichaje de Guedes diré dos cosas. No se olviden que nosotros estamos fiscalizados por un corsé durísimo que es el Fair Play Financiero (FPF) de LaLiga, que creo que es el más duro de Europa debido a sus exigencias, y sobre ese FPF tengo que decir que no hemos consumido todo su recorrido y tendríamos la posibilidad de incorporar algún jugador en el mercado de invierno si es necesario. Hemos reservado una cuantía no muy grande pero sí para incorporar algún jugador de nivel. Por otro lado, las operaciones hay que valorarlas en un conjunto, no basta con decir se han pagado 40 millones, que como cifra es espectacular. Hay que valorar cómo se pagan esos 40 millones y esa es la clave. La financiación del fichaje de Guedes es súper blanda, extraordinaria para el Valencia CF. El primer pago se efectuará en agosto del 2019, hasta entonces no pagamos ni un euro. Y a partir de ahí, se paga en seis años. Cualquier persona entiende que eso supone una facilidad extraordinaria a la hora de acometer un fichaje. El jugador, además, entendemos que tiene una edad muy interesante y unas características en el fútbol que hay pocas.

¿No será necesaria por lo tanto esa ampliación de capital? ¿Va a ser necesaria la venta o ventas de jugadores al nivel como ha sucedido o incluso más antes de que llegue el 30 de junio de 2019?

Insisto, no será necesaria porque no pagamos nada hasta agosto. En los parámetros del FPF cuando la liga calcula lo que te puedes gastar en jugadores, amortización y salarios, uno de los parámetros fundamentales es el ingreso recurrente de venta de jugadores, que en su día eran ingresos extraordinarios. Ahora son ordinarios, como la taquilla o la televisión. Hace un año no pudimos vender, no porque no queríamos sino porque no pudimos porque los jugadores no tenían valor. Por estrategia y por dinámica, este verano tendremos que vender jugadores o jugador, eso es algo que va a continuar en nuestra gestión. Si nosotros tenemos un FPF de 115, por ejemplo, hagamos un FPF de 110 y no tendremos que vender a nadie. Si lo haces bien, vendiendo un jugador puedes comprar tres jugadores de ese nivel y eso hace que tu nivel deportivo ascienda, con los ingresos de competiciones europeas, de televisión... Sin éxito deportivo es inviable crecer. La apuesta del club es una apuesta por el éxito deportivo controlado teniendo una visión clara de nuestra capacidad financiera y sujetos al FPF de liga y UEFA. Es una apuesta fuerte para generar ingresos suficientes para que el club siga creciendo.

Ha hablado del coste de Guedes. ¿El máximo en variables son 17? ¿De qué depende que cobre más o menos el PSG?

Hay muchas variables, depende del rendimiento óptimo del futbolista durante los próximos seis años con el Valencia CF. Solo se cumplirían todas en caso de que hubiera un gran traspaso.