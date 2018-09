Allegri: "Ganar en Mestalla no es fácil"

Massimiliano Allegri, entrenador de la Juventus de Turín no se fía del Valencia CF a pesar de que su equipo tiene el cartel de favorito en este encuentro. El técnico italiano quiere que su equipo salga a por la victoria desde el inicio. Esta es la rueda de prensa del entrenador italiano:



El caso Douglas Costa

El domingo hemos visto un episodio desagradable que nos ha sorprendido a todos, es un chico tranquilo, ha pedido disculpas y pagará por ello, pero tendrá la oportunidad de estar, ha sido un caso aislado. Mañana valoraré si está en el banquillo o no. Lo siento, no ha sido un ejemplo bonito para los niños, pero el primer defraudado ha sido él.



¿Cómo esta Dybala?

Está bien, jugó muy bien el domingo, está creciendo como todo el equipo, estamos en un momento de ganar en ritmo físico y mañana dejar a las personas en el banquillo es difícil. Tengo bastantes dudas.



¿Cuanto le falta a la Juve para ser el número uno?

La Juventus debe mantener y mejorar lo que ha alcanzado, he escuchado que es favorita, pero hay que ir paso a paso, el partido no es fácil, ganar en Mestalla no es fácil, el Valencia es un equipo difícil, el estadio empuja al equipo y basta un saque lateral o un balón parado para tener un problema. Si mañana ganamos será mucho más fácil, si no se nos pondrá el camino cuesta arriba, pero hay que jugar el partido. Vamos a intentar hacer un buen partido para tener más autoestima.



¿Demasiado optimismo con la llegada de Cristiano?

La llegada de Cristiano ha aumentado la autoestima del equipo, en los últimos años se ha repartido el máximo goleador de la Champions con Messi, la Juve ha jugado dos finales, ha crecido en autoestima y este año es normal que tengamos más posibilidades.