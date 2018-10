´¿Qué le pasó ante el Celta de Vigo?´ Rodrigo responde

El delantero del Valencia CF, Rodrigo Moreno ha sido el encargado de comparecer ante los medios de comunicación en el Reino Unido para hablar del partido que este martes disputará el conjunto de Mestalla ante el Manchester United en Liga de Campeones. Preguntado por su reacción en los minutos finales del partido de liga que el Valencia jugó ante el Celta de Vigo, el delantero fue muy claro, "me jode no ganar y más cuando hacemos méritos para ello". Esta es la rueda de prensa del jugador valencianista.

¿Cómo se presenta el partido?

"Venimos con la máxima ilusión, ya de por sí el escenario, la ilusión y el rival te lo da. Sabemos de la dificultad, las distancias en el fútbol cada vez son más pequeñas, lo hemos visto en el Mundial y en el inicio de la Liga. Venimos de buenos partidos".

Qué supuso ganar en Anoeta

"Ganar siempre es sinónimo de confianza, de tener también tranquilidad, veníamos en una línea creciente, merecimos ganar ante el Celta. La ilusión por estar aquí es máxima, estamos bien y preparados".

¿Es el mejor momento para ganar en Old Trafford?

"No es un rival que está acostumbrado a vivir situaciones desfavorables, se puede ver como el mejor o el peor momento. Estamos todos aquí para ganar y dar la vuelta a la situación".

¿Crees que los 3 puntos de Anoeta han quitado ansiedad?

"El equipo está demostrando a pesar del no positivo inicio, un carácter especial. No nos hemos dejado llevar, ni bajar los brazos, hemos estado firmes, fiables en el trabajo, unidos? la victoria iba a llegar. El análisis depende del resultado. Ganar te da confianza, pero en ningún caso el equipo estaba con exceso de ansiedad. Venimos a competir, a seguir creciendo. No nos llegó contra la Juventus, pero aquí hemos venido a ganar, estamos en el tramo inicial, tenemos todo para seguir creciendo".

¿Qué le pasó ante el Celta?

Estoy alejado de lo que se habló, siempre salgo a ganar, a competir, siempre me jode más no ganar cuando haces méritos para hacerlo. Evidentemente te vas a casa un poco disgustado, amargado y enfadado. Es algo comprensible dentro de lo que es el fútbol.

¿Qué recuerdo tienes de tu año en el Bolton y que te aportó?

Fue mi primer año en primera división. Guardo gratos recuerdos y me ayudó mucho para llegar donde estoy.