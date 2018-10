El United castiga al Valencia en la Youth League

Lo mereció. Esta vez sí. El Juvenil cayó goleado a manos del Manchester United en el Leigh Sports Village. El equipo inglés, reforzado con siete futbolistas del Sub-23, fue muy superior técnica y físicamente a un Valencia que no supo sobreponerse a las bajas de Kangin Lee con molestias en los isquios y Pascu, Guillem Molina, Iñaki Pardo y Emilio Bernad en cama por culpa de un virus en Paterna que también había dejado KO a Ferran Torres en el primer equipo. Los errores una competición de la máxima exigencia como la UEFA Youth League se pagan muy caros. Los de Miguel Ángel Ferrer 'Mista' volvieron a comprobarlo en persona como contra la Juventus. Los 'diablos rojos' castigaron a los valencianistas y ponen muy cuesta arriba el grupo H en solo dos jornadas. Casi imposible con seis puntos para la Juventus y el Manchester y ninguno para el Valencia.

La plaga de bajas condicionó la puesta en escena del Valencia. Sin Pascu ni Kangin Lee por dentro, el equipo se preocupó por no perder la posición, conceder pocos espacios y ceder la iniciativa al Manchester United en los primeros minutos buscando un juego más directo con transiciones rápidas y desplazamientos en largos. Como el de Badal buscando la cabeza de Pablo Jiménez. Al equipo le costaba generar peligro y el doble pivote de emergencia formado por Poveda y Carlos Pérez no mandaba. El equipo creció a medida que transcurría el partido con recuperaciones rápidas y las primeras ocasiones de gol. Campos disfrutaba de una falta directa en la frontal y Xavi Estacio estaba a punto de inaugurar el marcador peinando el balón de cabeza. Y cuando parecía que el Valencia se asentaba en el partido y comenzaba a ser protagonista llegó el gol del United. Justo en el mejor momento del equipo. Otro mazazo. Se repetía la historia de hace quince días contra la Juventus de Turín. Desajuste defensivo, incursión de Chong por banda derecha y remate de Bohui en el área pequeña sin apenas oposición. Demasiadas facilidades. El equipo intentó reaccionar con una buena maniobra de Jordi Escobar y remate desde la frontal de Campos, pero el gol dejó tocados a los canteranos. El United dio un paso adelante, se hizo con el mando del partido y rozó el segundo con potentede Greewood. El descanso era lo mejor que le podía pasar al equipo.

Mista necesitaba cambiar el rumbo del partido y movió ficha adelantando la posición de Hugo –de nuevo el mejor del Valencia- al centro del campo. Parecía la única forma de recuperar el control. No fue así. El United salió decidió a resolver el partido y lo hizo, de nuevo, por su carril derecho en un gol calcado al primero. Laird llegó a línea de fondo y la puso atrás para que remachara con clase el internacional inglés Greenwood. Esta vez no fallaba. El Valencia no tuvo recursos para reaccionar. El United era muy superior técnica y físicamente. Los de Nicky Butt manejaron el partido a su antojo y, por si no estaba sentenciado, lo mataron con el tercero. Esta vez a la contra con otro superclase como el holandés de pelo 'afro' Chong en la definición. El partido se había acabado. Solo quedaba aguantar el chaparrón e intentar no encajar más goles. Ni siquiera eso. Baars puso la puntilla a falta de ocho minutos. De nuevo, al espacio y por banda derecha. Jordi Escobar tiró de orgullo e intentó marcar el gol del honor. No fue posible. Partido para olvidar. Ahora solo queda pensar en el Young Boys. En Suiza no se puede fallar.



Ficha Técnica:

Manchester United: Kovar, Bernard, Laird (Williams, 75), Ercolani, O'Connor, Greenwood, Gomes, Chong (Puigmal, 70'), Garner, Barlow (Baars, 69') y Bohui (Traore, 62').

Valencia CF: Tarazona, Carles Marco, Carlos Badal, Hugo Guillamón, Jesús Vázquez, Poveda (Nacho Ferrer, 82), Carlos Pérez (Menargues, 46'), Xavi Estacio (Pablo Gozálbez, 56'), Pablo Jiménez, Ricardo Campos (Fran Pérez, 71') y Jordi Escobar.

Goles: 1-0: Bohui, m. 30. 2-0: Greewood, m. 50. 3-0: Chong, m. 61. 4-0: Baars, m. 83.

Árbitro: Ville Nevalainen (FIN). Amonestó al local Garner (58') y a los visitantes Hugo Guillamón (12') y Menargues (73'). Estadio: Leigh Sports Village, ante 150 espectadores.