Duras declaraciones de Kempes sobre Messi y Maradona

Mario Kempes, ex jugador del Valencia CF y campeón del mundo con la selección Argentina, se ha pronunciado sobre las palabras de Maradona sobre Leo Messi, futbolista del FC Barcelona, en las que dice "es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes del partido. Eso es de cajón. No lo endiosemos más. Messi es Messi jugando en Barcelona y Messi es Messi jugando con Argentina; con Argentina es uno más".

Y Kempes lo ha hecho al más puro estilo Mario Kempes, es decir, sin morderse la lengua y hablando claro de Messi, de Maradona y de "algunos que le ríen las notas a Diego".

Estas son las palabras de Mario Kempes:

"Cada vez que abre la boca Maradona es un problema porque no respeta. A él se lo respetó, perdió una final en Italia y nadie dijo nada, le echamos la culpa a mil cosas. Se perdió y se perdió, ya está, pero no murió nadie, no hubo una guerra? Messi es el mejor jugador del mundo, lo tenemos en nuestro país, juega con nuestra camiseta, se lo critica. Diego pasó, ya hace treinta años que no juega. Tampoco es un ejemplo como para decir tantas cosas. Yo creo que hay veces que hay que callarse la boca, disfrutar de lo que tenemos, ¿se pierde o se gana? ¡Es fútbol! Esto no es que tienes que jugar, llegar a la final y ganarla, no es así porque hay otros equipos y otras selecciones. Hay que tener un respeto por toda la gente. ¿Se le hace mucho caso a Diego? Algunos le creen, por lo menos para hacerle unas notas -declaraciones-, se le ríen como payasos".