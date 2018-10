El pasdoble ´Ondara´ sona a Mestalla

La Unió Musical d´Ondara (la Marina Alta) participà a Mestalla en el partit que van disputar Valencia CF i CD Leganés. La banda, a les ordres del director Víctor Vallés Fornet, va interpretar les obres ´´Amunt València´, ´El Aprendiz de Torero´ , ´Imitador de estrellas´, ´Beatriz Cubiles´ ´Ondara´ de Fernando Penella i la marxa ´Valencia´. La entitat va estar representada al superbox per Pilar Sánchez Castillo i l´alcalde, José Ramiro Pastor.

La Unió Musical d´Ondara, és una agrupació musical formada per uns 64 joves, d'edats compreses majoritàriament entre els 10 i 30 anys. És formà l'´any 1980, amb 30 músics, sent mestre fundador Antonio Picornell Femenia. Ha participat en molts festivals i ha realitzat intercanvis amb bandes de música de Meliana, Montesa, Llaurí, Altea, El Verger, Gata de Gorgos, Xàbia, Rafelguaraf, i Aielo de Malferit.

La Unió Musical ha participat als Aplecs de Bandes de la Marina Alta, la Trobada d´Escoles en Valencià i diverses edicions dels Festacarrer d´Ondara.

En 2004 va actuar per primera vegada al Palau de la Música de València i en 2018 a l´Auditori de la Diputació a Alacant. Al 1996 es presenta per primera vegada a un certamen i guanya el Primer Premi de la Secció 3a al Certamen de Bandes de la Diputació d'Alacant, celebrat a Onil i el mateix any aconsegueix el Segon Premi del III Certamen de Pas-Dobles Vila de Teulada.