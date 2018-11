"Tengo el respeto y el cariño de la afición, y el apoyo absoluto del club"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha remarcado la necesidad máxima que el vestuario del equipo otorga a los dos próximos partidos en Mestalla: Girona y Young Boys. El técnico ha repasado la actualidad del equipo en la previa del choque de este sábado frente al Girona FC, correspondiente a la undécima jornada de Liga, que comenzará a las seis y media de la tarde. El técnico deja abierta la puerta a la titularidad de Gonçalo Guedes. "Los citados están disponibles para jugar desde el inicio, ya lleva bastante tiempo haciendo trabajo de campo", dijo.



Esta es la rueda de prensa íntegra del entrenador del Valencia CF:



-¿Después de venir de una lesión relativamente importante, Santi Mina tiene opciones reales de ser titular contra el Girona?

"Por supuesto que tiene opciones de ser titular. Su lesión, además no es un problema muscular, fue en la rodilla. Desde el punto de vista físico, en principio, no corre un riego"



-¿Cómo vuelve Guedes, puede también ser titular?

"Al igual que el resto, los convocados son los disponibles para jugar desde el principio. Es complicado valorar, pero lleva bastante tiempo haciendo trabajo de campo. Primero se pensó en una lesión en el abductor y luego resultó la molestia en el pubis, que le impedía tener una buena movilidad, cesó esa molestia hasta estar en disposición de jugar"



-¿Hasta qué punto un jugador como Guedes puede revolucionar el juego ofensivo y el estado de forma del equipo?

"No creo que un futbolista cambie una dinámica de un equipo, de sus características tenemos a él y Cheryshev y en los últimos partidos no hemos podido contar con ninguno. Ha sido una limitación a nivel de ese perfil de jugador que aporta profundidad por las bandas, debemos aumentar las opciones de ser más profundos, directos, llegar más al área rival. Guedes es un jugador importante y desiquilibrante porque lo ha demostrado con su rendimiento"



-¿Qué partido espera frente al Girona?

"Será difícil, como se viene demostrando en Primera, hay equipos que pensábamos que no ocuparían la parte alta que la están ocupando por su buen rendimiento. El Girona aún no ha perdido fuera de casa, tiene tres empates y una victoria, empató en el Camp Nou. Pero, a la vez, estamos convencidos de que somos competitivos, en casa no hemos ganado y lo deseamos con todas nuestras fuerzas. Tampoco hemos perdido. Ese hecho de jugar en casa nos favorece para ser los favoritos, debemos demostrarlo en el campo"



-En un partido como este, ¿qué prevalece el mensaje táctico del técnico o el psicológico?

"Siempre los dos van unidos. Sin una idea táctica y colectiva es difícil tener un buen rendimiento, pero luego dependes del acierto. Para ganar necesitamos paciencia, sabemos que podemos encontrarnos con una situación en la que la grada se puede impacientar, pedimos a la afición que crean en el equipo, que sigan apoyando porque tenemos que seguir creyendo en estos jugadores, no se les ha olvidado jugar, tiene gol. Es algo que tenemos claro, simplemente, tienen que recuperarlo. El equipo compite, trabaja y se esfuerza en todos los partidos. Es paradójico que el Valencia haya empatado tanto, no tiene explicación lógica. Nos hace pensar que estamos cerca de ganar. Afrontamos el reto de ganar a través del juego, el esfuerzo, la ilusión, para generar el ambiente favorable en el que el público también ayude. Buscamos una primera victoria en Mestalla, que todos deseamos"



-¿Qué está pasando en la Liga? ¿ Por qué hay equipos no esperados en la zona alta?

"No veo un motivo, es la suma de varios: el Mundial ha afectado a los que más internacionales llevaron, el cambio de ingresos ha hecho que los equipos se hayan reforzado e igualado, ademas, ciertos equipos estamos en altibajos en el rendimiento no esperados; eso resta confianza, seguridad, inspiración, frescura. Los equipos con menos presión logran un nivel competitivo muy alto y muy buenos resultados. Si ganas es porque haces las cosas bien, hay que felicitarles por ese rendimiento"



-¿Contempla alinear juntos a Coquelin y Kondogbia?

"Pueden perfectísimamente jugar juntos, nada lo impide"



-¿Agradece el respaldo del jefe, Mateu Alemany, y el hecho de que utilizase un argumentario muy parecido al suyo el pasado miércoles'

"Tengo una relación fluida, daria ,y directa con Mateu. Somos dos personas que se tienen confianza, respeto y diálogo permanente, sé lo que piensa Mateu y el club, él lo dice y privadamente me lo demuestra. Todo esto aumenta mi responsabilidad, uno se siente en la obligación de no fallar al club, a la afición, a nadie... Por suerte, aquí tengo el respeto y el cariño de la afición, el respeto y el apoyo del club absoluto y el respeto y el apoyo de los futbolistas. Faltan resultados, es obvio. Es evidente que si analizamos con reflexión lo que le sucede al Valencia hay datos muy concretos que te hacen concluir porque no tenemos muchos más puntos. Debemos crear más o se puede decir que tenemos estos defectos. Nosotros aceptamos la crítica con responsabilidad, pero el equipo es competitivo y reconocible. No es brillante porque no logra victorias, que aumentan la confianza, el atrevimiento, la frescura. Eso lo alcanzaremos rápidamente, creo que vamos a ganar porque hay buenos futbolistas y me lo transmiten a diario. Esta situación inesperada le pesa al futbolista. Necesitamos la victoria, sabemos que tienen fútbol, tienen gol, el entrenador cree en sus jugadores porque así me lo demuestran, el gol y las victorias van a llegar, de lo contrario, hubiéramos perdido muchos partidos. Nos ha faltado frescura para convertir empates en triunfos"



-¿Usted es tan rotundo con lo de que no van a acudir al mercado de invierno?

Me alegra que Mateu hay tenido esa respuesta cuando una semana antes os aseguré que no hemos tenido ninguna reunión para concretar posibles cambios de plantilla en enero, eso significa que trabajamos juntos y en la misma dirección. No esta previsto, estamos convencidos de que tenemos una muy buena plantilla, que el equipo compite y nos falta la frescura que dan las victorias. Vamos a ganar, nos falta esa inspiración para ganar y ser un equipo brillante. Ahora debemos ganar. ¿Cómo? A través del juego, siendo competitivos2



-¿Da por renovado a Parejo?

"Nunca hablo de temas contractuales, no soy yo quien toma las decisiones del club sobre qué hacer con un jugador. Parejo me parece un jugador extraordinario, esta temporada ha ido de menos a más, creo que es bueno contar con él durante mucho tiempo"



-¿Es la hora de Carlos Soler en el centro del campo con Parejo un mes KO?

"Creo que Dani (Parejo) va a estar bastante antes de un mes, es un dolor en la espalda que depende de evolución. Contemplo a Carlos en el medio, igual que a Wass, Coquelin y Kondogbia, son cuatro opciones para decidir. Ahora tenemos a los dos defensivos, pueden jugar los dos, o uno con otro de los dos que consideramos con virtudes más ofensivas"



-¿El regreso de Mina dará más tenacidad mental al grupo?

"Todos los que llegan y vienen de lesión están frescos, con Coquelin nos pareció lo mismo. Estos jugadores no lo están pasando bien, pero son competitivos, se esfuerzan, quieren y son buenos. Ni se les ha olvidado jugar ni meter goles, todo eso tiene que volver y va a volver. La frescura es muy importante para desarrollar tu verdadera capacidad, hay jugadores que no la tienen ahora, pero la tendrán. Me gustaría que todos los demás provocásemos una zona favorable. Tenemos la responsabilidad de asumirlo"