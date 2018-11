El Juvenil de Mista dice adiós a la Youth League

El Juvenil del Valencia CF no estará en los octavos de final de la UEFA Youth League. Los de Miguel Ángel Ferrer 'Mista' cayeron derrotados (0-1) a manos del Young Boys en el Antonio Puchades y están eliminados virtualmente de la competición con solo 1 punto de 12. Un empate y tres derrotas es el decepcionante bagaje de los valencianistas en el grupo H. Los suizos tuvieron las cosas más claras en ataque y en defensa, fueron superiores físicamente y gozaron de las mejores ocasiones tanto en la primera parte -palo incluido- como en la segunda con un aluvión de llegadas. Derrota justa y nueva decepción en Europa. La Academia del Valencia no ha estado a la altura de esta exigente competición. Hay que tomar nota.

Arrancó el partido con los papeles cambiados. Con un Young Boys que tenía el balón y un Valencia que llegaba a situaciones de gol a base de presión alta, robos en zona de tres cuartos y finalizaciones de Jordi Escobar. Duró poco. El guión de la primera parte sería otro. El doble pivote Pascu-Esquerdo fue creciendo con el paso de los minutos y las ayudas de Kangin por dentro. Una jugada entre líneas del surcoreano acabó en disparo de Pablo Jiménez desde la frontal. Era el camino. Los de Mista se apoderaron del balón y dieron un paso adelante, pero siempre sin continuidad en el juego. Faltó velocidad a la hora de circular el balón. No lo puso fácil el rival. Los suizos se encontraban cómodos instalados en su 4-4-2, esperaban sin apuros en defensa y encima sabían cómo hacer daño en ataque. De hecho, la ocasión más clara de la primera mitad cayó de su lado. Petignat remataba a la madera al filo de la media hora y Hugo Guillamón le quitaba el rechace 'in extremis' a Ballet. Menos mal. El Valencia dominaba, pero le costaba traducir su superioridad en llegadas. Solo un disparo alto de Kangin y un par de jugadas por fuera de Pablo Jiménez. Un bagaje demasiado pobre para conseguir ganar.

El partido exigía un plus. Mista movió el banquillo en el descanso y dio entrada a Martín Lapeña por un Ricardo Campos de nuevo gris en Europa. El equipo intentó meterle ritmo al partido y ganar en profundidad sobre todo en la izquierda con un constante Pablo Jiménez –cambiado de banda en el descanso- y un Jesús Vázquez que vivía en campo contrario y llegaba a línea de fondo a lo Gayà. Pero no había forma. Ni ideas. El mayor peligro llegaba a balón parado. Hugo y Badal estuvieron a punto de marcar de cabeza a la salida de dos saques de esquina botados por Kangin. Para colmo, el Young Boys demostraba que sabía aprovechar los espacios a la contra y sembró el miedo en el Puchades con tres puñaladas en transiciones rápidas. Ballet por partida doble y Alonso perdonaron el 0-1. También lo tuvo cerca Vladi, el mejor de los suizos y del partido. El Valencia tenía problemas atrás y estaba espeso arriba. No encontraba la forma de progresar. Tampoco nadie estaba fino. Jordi malograba un balón largo de Esquerdo y el propio '8' no empalaba bien desde la frontal minutos después. Quien sí estaba fino y mucho era Vladi. El '10' suizo se metió hasta la cocina en el área y dejó el balón de cara a De Donno con el exterior de su pierna izquierda. Talento y gol. Todo lo que le faltó al Valencia en esta UEFA Youth League.

FICHA TÉCNICA:

Valencia: Emilio Bernad, Guillem Molina, Carlos Badal, Hugo Guillamón, Jesús Vázquez (Fran Cortijo, 74'), Pascu, Esquerdo (Carlos Pérez, 81'), Pablo Jiménez, Ricardo Campos (Martín Lapeña, 46'), Kangin Lee y Jordi Escobar.

Young Boys: Neuenschwander, Kabeya, Schüpbach, Kronig, Hajrizi, Petignat, Maier (Bueche, 73'), Tokam, Ballet (De Donno, 78'), Vladi (Malula, 92') y Alonso (Boss, 78').

Goles: 0-1, De Donno, m. 83. Árbitro: Alexandre Boucaut (BEL). Amonestó al local Kangin (45') y al visitante Tokam (9'). Antonio Puchades, ciudad deportiva de Paterna.