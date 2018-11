Ranieri tiene nuevo equipo

Claudio Ranieri ya tiene nuevo proyecto. El ex entrenador del Valencia CF, regresa a la Premier League donde logró una de las hazañas que pasarán a la historia del fútbol como fue ganar el campeonato con el entonces desconocido y modesto Leicester.



Pues bien, el Fulham de la Premier League acaba de anunciar la destitución de su entrenador, Jokanovic, y el fichaje de Claudio Ranieri. A por otro milagro, ya que el Fulham es colista de la Premier con solo cinco puntos en doce partidos.





Shahid Khan today announced that he has appointed Claudio Ranieri as Manager of Fulham Football Club, replacing Slaviša Jokanovi?.



?? https://t.co/BUE1vNnvaO pic.twitter.com/pfxS97ONPG