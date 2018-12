Oficial: El once del Valencia CF ante el Sevilla

Oficial: El once del Valencia CF ante el Sevilla I. HERNÁNDEZ

Marcelino ya ha elegido a los once jugadores que saltarán al terreno de juego de Mestalla en la 'final' ante el Sevilla. El técnico apuesta por Gonçalo Guedes y Rodrigo Moreno de inicio en el once titular, aunque no haya podido contar con ellos en los últimos encuentros por problemas físicos.

El técnico del Valencia CF mantiene un bloque muy similar al de los últimos partidos, con Wass y José Luis Gayà, en los laterales, y Ezequiel Garay y Gabriel Paulista en el eje de la zaga. Neto regresa bajo palos. Coquelin volverá a acompañar a Dani Parejo en el centro del campo, junto a Carlos Soler y Gonçalo Guedes. En ataque, la dupla formada por Santi Mina y Rodrigo Moreno.

Marcelino ha trabajado a lo largo de la semana para tener controlado hasta el más mínimo aspecto de cara a un encuentro que puede marcar la temporada.