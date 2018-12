Mateu Alemany, sobre el mercado, el futuro de Marcelino y el VAR

El director general del Valencia CF, Mateu Alemany, ha hecho un repaso a la actualidad del equipo antes de la tradicional comida navideña del club con los medios de comunicación. El mercado de fichajes, el futuro de Marcelino, ha asegura que pase lo que pase el domingo ante el Huesca en Mestalla, seguirá siendo el entrenador, el rival de la Europa League y la protesta ante LaLiga por el tema del VAR, han sido los temas principales a los que se ha referido.



Estas son sus declaraciones



Rival de la Europa League

Le tenemos un respecto profundo por los equipos a los que ha superado en Europa esta temporada y que además cuenta con una afición espectacular, por lo que estamos ante una eliminatoria muy complicada. Es un rival histórico.

Mercado de fichajes

Si quisiéramos fichar ya estaríamos en ello pero no estamos en ellos, aunque eso no evita que estemos atentos al mercado. Una cosa es estar atentos y otra es fichar. Estamos atentos al mercado, pero voluntad de fichar no hay.

Posibles salidas

Ningún jugador ha pedido salir. Hay situaciones concretas de jugadores que no están jugando, pero habrá que ver qué dicen sus agentes cuando se abra el mercado.

Marcelino

Estamos contentos con nuestro entrenador y su trabajo y pase lo que pase el domingo Marcelino va a seguir en su puesto

El VAR y los árbitros

Al Valencia no le acompaña la suerte con las decisiones arbitrales. En cuanto al VAR hay que tener en cuenta que hay que tener un proceso de adaptación. Hay que felicitar a LaLiga por los goles fantasma y corregir las cuestiones de fuera de juego. Con las rojas creo que también es un acierto absoluto y queda una asignatura pendiente con los penaltis y así se lo he manifestado a LaLiga.

He llamado a LaLiga con el ánimo de que se mejoren esas cuestiones. No es una opinión basada en un partido determinado, sino que es algo que estamos apreciando en líneas generales. Hay que delimitar las acciones en las que entra el VAR. Más que con el comité técnico de árbitros, creo que es una cuestión de como aplicar el VAR y entiendo que el interlocutor era LaLiga