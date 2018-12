El mejor fichaje de la era Marcelino

Hace dos años Norberto Murara vivía bajo la alargada sombra de Gianluigi Buffon en la portería de la Juventus. Hoy, en cambio, el brasileño de 29 años forma parte del top-5 de porteros de la Liga. En julio de 2017 el Valencia CF pagó siete millones a la Juve, año y medio después Neto ha triplicado su valor en el mercado y se ha convertido en uno de los futbolistas más cotizados de la plantilla. El fichaje más regular de las últimas temporadas ha hecho que, prácticamente, ningún aficionado eche de menos a su compatriota Diego Alves. Neto, sobrio y completo, sale ganando en la comparativa y ha entrado con fuerza en la lista de guardametas con más de medio centenar de partidos oficiales defendiendo el arco del club del murciélago.

En una entrevista reciente Neto Murara admite que atraviesa por uno de los mejores momentos de su carrera profesional. «En lo personal me encuentro bien, tengo todo lo que una persona puede tener: una familia espectacular, un trabajo espectacular. Me siento bien y eso se refleja dentro del terreno de juego. Todo lo que va pasando es consecuencia del trabajo, de cómo nos sentimos y transmitimos. Espero poder disfrutar cada vez más, seguir creciendo y mejorando», dice en la página web del Valencia CF.

El meta de Araxá (Minas Gerais) ha crecido con el Valencia. Él es uno de los principales artífices de que las virtudes defensivas del equipo hayan evitado una caída de mayores dimensiones. Los de Marcelino son el tercer bloque menos goleado (14 goles en contra), tras Atlético (12) y Getafe (13), gracias en gran medida a las paradas de Neto y a su excelente promedio de 0.87 goles encajados. El deseo de cualquier entrenador, que su equipo reciba de media menos de un tanto por encuentro. Este objetivo, una obsesión para los porteros, aumenta de dificultad con el tiempo y con el número de batallas registradas en el currículum. En ese contexto, en 54 partidos oficiales como titular en la portería del Valencia, Neto deja la cifra en 0.96 goles por partido: 47 en la Liga y cinco en la Champions.

La grandeza de los dos mejores metas de la historia del Valencia CF, Cañizares y Eizaguirre, héroes entre los campeones de las épocas doradas en 2000 y 1940, todavía queda en la distancia. Sin embargo, el mérito de Neto se explica con que únicamente cinco porteros por encima de los 50 envites oficiales han logrado redondear su trayectoria como blanquinegros encajando menos de un gol por partido. La hazaña de Cañizares (0.9) es colosal, especialmente, al hacerlo después de defender la puerta del Valencia 416 veces. Y no menos reseñable, el 1.39 del arquero vasco del Valencia de la delantera eléctrica, tiempos en los que atacar importaba mucho más que defender una ventaja.

El gran reto de Neto será mantener el cerrojo en la portería conforme continúe agrandando la estadística. La regularidad del brasileño invita a pensar que la próxima temporada podrá alcanzar el centenar de partidos. «Al final no sólo en el fútbol, en cualquier trabajo existen momentos buenos y malos, pero todos sirven para completarte. Estoy muy contento con los que estoy viviendo, cosas que antes no vivía y eso hace que intente ponerlo todo en mi vida para poder mejorar, me siento muy bien», argumenta el jugador, dejando claro como saborea la titularidad que perdió en Italia.

«En València me encontré en una ciudad que te da mucho. El tiempo ayuda. El club te deja tranquilo para poder trabajar. Eso hace que uno se sienta feliz, cómodo», añade. Regularidad es la palabra que resume los 17 meses que ha pasado aquí desde su llegada. El brasileño es el fichaje de los últimos tres años en el proyecto Lim que mejor rendimiento sostenido ha ofrecido sobre el campo desde el primer día hasta el momento actual. En el periodo de Marcelino, su compatriota Gabriel (4910') y el mismo Neto (4860') son los únicos refuerzos entre los cinco hombres con más participación, al lado de Parejo, Gayà y Rodrigo.

La presencia en el campo forja los liderazgos y tanto él, como Gabriel Paulista, son voces autorizadas en el vestuario. Cuando habla Neto huye de tópicos. «Las cosas no salen como queremos. Los profesionales de alto nivel tienen que convivir con la realidad, salir de estas situaciones y demostrar el tipo de futbolistas que son. Así va a pasar. Tenemos condiciones para llegar donde merecemos, el club merece estar arriba. De mi parte no faltará empeñe para que cambie lo que ahora vivimos», acaba el meta que en septiembre debutó con la selección de Brasil.