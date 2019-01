Marcelino, la cosa está tensa

Marcelino García se sentará este martes en el banquillo de El Molinón para dirigir el partido de ida de los octavos de final de la Copa, así será salvo sorpresa mayúscula pero el técnico es consciente de que su puesto peligra si los resultados no cambian de manera inmediata. El propio técnico transmitió esta sensación a personas de su confianza después de la agónica victoria en el último segundo del partido que cerró el año en Mestalla. Esos minutos fueron los peores y los más tensos que ha vivido Marcelino desde que aterrizó hace año y medio, momentos en los que llegó a pensar que esto se podía acabar si el Huesca lograba hacer en una contra el 1-2 y con ello se desataba la gran bronca en el coliseo valencianista. Hoy, el debate está abierto de nuevo en el Valencia CF después de la derrota del equipo ante el Alavés, que deja de nuevo al entrenador en una posición incómoda.

La intención del club ha sido y es la de resistir a pesar de esta mala racha de resultados porque Marcelino es la cabeza visible de este proyecto, de hecho ningún otro entrenador ha llegado hasta aquí con esos resultados, pero eso no impide que haya análisis interno y que llegado el momento se pueda tomar esa decisión no deseada si los signos de una reacción más sólida no empiezan a aparecer. Será en su caso el máximo accionista el que tenga la última palabra tras escuchar a Mateu Alemany y al presidente Anil Murthy, como es lógico. La decisión de prescindir de Marcelino si el equipo pierde en Gijón o ante el Valladolid se puede decir que no está tomada, pero hay diferentes opiniones y la posibilidad está sobre la mesa.

El Valencia CF juega este martes el partido de la Copa del Rey frente al Sporting y el sábado recibe al Valladolid, el compromiso que cerrará esta decepcionante primera vuelta de LaLiga. Cualquiera de ellos podría ser el último si el equipo no reacciona. O no. De momento, el club confirmaba pasadas las nueve de la noche de este domingo la habitual rueda de prensa del asturiano, que será tras el último entrenamiento y antes de viajar hasta Gijón. Por ahí, normalidad.

Además, pocos minutos después el Valencia CF anunciaba para el jueves a las 12:30 una nueva comparecencia del director general. Antes del partido frente al Huesca, Mateu Alemany confirmó que Marcelino seguiría siendo el entrenador pasara lo que pasara en ese partido. Y lo que pasó fue que el Valencia logró la victoria en el último segundo, las cosas entonces se calmaron durante las vacaciones de Navidad y la pausa en la competición, pero esta nueva derrota y la imagen del equipo en la segunda mitad abren de nuevo la vía de la conveniencia o no de un posible relevo. ¿Volverá a reafirmarse Mateu en la apuesta por Marcelino? Solo él tiene hoy la respuesta.