Santi Mina fue uno de los protagonistas del partido al ser el jugador que provocó el penalti que erró Rodrigo Moreno y posteriormente falló dos goles cantados que hubieran supuesto la ansiada victoria de Marcelino frente al Valladolid

Una lástima el empate, el equipo ha merecido ganar al Valladolid.

Sí, estamos muy tristes en el día de hoy, creo que hemos hecho un buen partido, hemos tenido ocasiones suficientes para solucionar el partido mucho antes y no lo hemos conseguido. Defensivamente hemos estado muy bien, no nos han creado ocasiones claras de gol hasta que nos meten un golazo al final del encuentro. Esto es fútbol, no se puede luchar contra una buena falta del rival, no hay que quitarles mérito a ellos tampoco. Hay que levantar la cabeza ya y pensar en el partido de Copa del Rey que para nosotros es muy importante. Tenemos que seguir peleando. Al equipo le cuesta hacer gol y cuando te marcan pasa factura.

Es una realidad, hay que afrontarlo. No hay suerte, no tenemos efectividad y tenemos que afrontarlo como hombres y profesionales que somos. Hay que seguir intentándolo hasta que un día metamos cinco goles. Siempre queremos aydar al equpoi. Las cosas no salen, la actitud es innegociable, eso se nota. Este deporte es mágico, te da y te quita muchas cosas pero tenemos que seguir peleando y agradecr a toda la afición que hayan venido a animarnos.

La afición ha valorado el esfuerzo.

Se ha visto un equipo con hambre de ganar, de regalar una victoria a la afición y hay que agradecérselo. Entendemos que se vayan enfadados para casa, un día más y otro empate. Tienen que saber que intentamos el máximo, se ha visto una actitud buena y los vamos a necesitar contra el Sporting en la Copa, una competición que vamos a pelar hasta el final.

Todos juntos a por la copa

Sí, traemos un gol de allí, en caso de empate nos beneficiará a nosotros pero hay que ir a por todas, hacer el máximo de goles posibles y tener continuidad en el juego, con fe, con constancia y disfrutar cuando salimos al campo porque así las cosas nos saldrán mucho mejor.

Cien partidos con el Valencia CF.

Supone un orgullo, para mí es muy importante, he credido como futbolista y como persona un montón, espero seguir haciéndolo. Es un orgullo defender este escudo todos los días y seguiré peleando hasta el final.