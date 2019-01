Creciendo eliminatoria a eliminatoria

La remontada en Balaídos no se entiende sin el triunfo ante el Sporting y su efecto positivo. La Copa del Rey ha sido un chute de energía, un plus que ha servido para levantar e impulsar el paso de futbolistas como Ferran Torres, imprescindible para superar al Celta. El extremo lo ha jugado todo en las dos primeras eliminatorias. Por ejemplo. Suma 360 minutos, prácticamente 100 minutos más que en LaLiga. Ebro y Sporting también han servido para rodar en la elite a Kang In y ofrecer protagonismo a jugadores como Lato y Diakhaby, necesitados de confianza, continuidad y minutos. Todos están por debajo de los 22 años. En su situación no es fácil entrar y dar rendimiento. Hasta ahora, la unidad más joven ha dejado más luces que sombras, pero los grises –puntuales– son lógicos atendiendo a la falta de ritmo y las dudas del equipo. En la segunda parte ante el Sporting todos coincidieron dando un rendimiento notable. El partido les refuerza y da sentido a una parte del proyecto del club, que insiste en la importancia de la Academia. Los partidos de Copa del Rey tienen valor añadido. Para todos, también son vitales para Jaume Domènech. Uros Racic –cedido al Tenerife– y Álex Blanco también han sumado durante la competición.

Marcelino ha hecho una inversión con valor añadido, en clave presente y futuro. Los frutos los debe recoger en la segunda vuelta. La Copa empieza a tomar temperatura y el cruce con el Getafe supone un salto de nivel competitivo. Habrá cambios en el once y oportunidades para el grupo de jóvenes; queda por ver cómo equilibra, mezcla y arma el once Marcelino. En Mestalla, ante el Sporting, apostó fuerte con una defensa formada por Wass, Rúben Vezo, Diakhaby y Lato, que fue de menos a más. El lateral izquierdo se que quedó en el banquillo en El Molinón... En Mestalla, ante adversarios como el Manchester United, ha demostrado de lo que es capaz. Esta eliminatoria es importante por autoestima y estatus. El Getafe ya no es el Ebro, tiene otra importancia y eso lo saben los futbolistas mejor que nadie.

Kang In y Ferran están destinados a ocupar de nuevo las bandas. Uno de los dos podría ir al banquillo si Marcelino apuesta por reforzar la defensa con un tercer central por la baja de Coquelin. La alternativa táctica de Mendizorrotza está presente, pero hay una diferencia respecto a Vitoria: Carlos Soler y Gayà. Ferran dejó un gol y una asistencia ante el Sporting; su conexión con Daniel Wass por la derecha sirvió para abrir en canal a los asturianos. La atracción en Mestalla, en las dos primeras rondas, ha sido Kang In. Por talento natural, el surcoreano ilusiona y esa cuestión es el alimento imprescindible en el fútbol. Kang In ha sacrificado mucho por participar en este tipo de partidos y por formar parte del equipo. El atacante ha demostrado que puede aportar cosas diferentes. El reto es que terminen cuajando como futbolistas importantes para el Valencia. Marcelino lo tiene claro: «Hay que ser conscientes de la situación y no generar una estrella por un partido, tanto Ferran como Kang In necesitan dar pasos cortos pero seguros y sería por nuestra parte un atrevimiento cargarles de responsabilidad, hay que dar una normalidad y ayudarles a crecer entre todos». Son los futbolistas de la Copa, cada uno en su nivel y con su situación particular dentro del equipo.