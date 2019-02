Baja inesperada en el Valencia CF ante el Celtic

Marcelino no podrá contar con Facundo Roncaglia para el partido de este jueves ante el Celtic en los dieciseisavos de final de la Europa League. El defensa del Valencia CF tiene que pendiente cumplir una sanción de cuatro partidos tras ser expulsado al participar en una pelea al final del partido del Celta ante el Manchester United en 2017. El conjunto vigués fue eliminado y desde entonces no ha vuelto a jugar competición europea para poder cumplir la sanción. No podrá jugar, si el equipo se clasifica, mínimo hasta cuartos de final.

Una baja importante para el conjunto valencianista, que por contra, sí que podrá contar con Mouctar Diakhaby, que todavía le queda por cumplir un partido de sanción en LaLiga y Copa del Rey, pero sí que puede jugar competición europea. Por otra parte, el técnico tiene también en duda la presencia de Gabriel Paulista, que ya se perdió el partido ante la Real Sociedad y que este lunes no se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros.

El club es consciente de la sanción del jugador en la competición europea.