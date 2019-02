El mensaje de Garay sobre su lesión

Ezequiel Garay no se someterá a pruebas médicas a lo largo del día este viernes. El central del Valencia CF no conocerá el alcance exacto de la lesión hasta el próximo domingo o lunes. Un síntoma inequívoco de la gravedad de su lesión muscular. El cuerpo médico ha decidido enfriar la lesión un par de días para diagnosticar con exactitud la dimensión del pinchazo. La sintomatologia no es positiva y es prudente es esperar dos o tres días en función de la evolución del edema. El argentino sufre, a falta de más pruebas, una lesión muscular en la cara anterior del muslo derecho. Tanto el jugador como el cuerpo técnico temen que sea una rotura.



Marcelino asume que no estará a sus órdenes hasta dentro de un mes como mínimo. «Estamos ante una baja importante. Le perderemos durante una temporadita. No creo que podamos contar con él hasta el parón de Liga». Garay, por su parte, estaba muy afectado porque la lesión le llega en su mejor momento de la temporada. El argentino había encadenado 8 partidos consecutivos como titular. «Nunca pensé, ni siquiera imaginé, ver que esta imagen la volvería a ver. Mucho menos en el momento en el que estaba y como me sentía. Pero hay una persona que amo con mi vida, mi mujer, ella siempre dice que las cosas por algo. Lástima que esa cosa llegó en el momento menos indicado. Ahora lo único que queda es ser fuerte y recuperarme lo más rápido posible para apodera estar de nuevo ayudando a mis compañeros», escribía en sus redes sociales.







Este es el mensaje de Garay