El ´otro´ Torres que enamora en Japón

Ferran tiene tirón en Japón. El extremo ha sido elegido por la revista World Soccer Digest dentro de una selección con los mejores futbolistas de la generación 2000. El valencianista comparte estatus con Callum Hudson-Odoi (Chelsea), Vinícius Júnior (Real Madrid) y Jadon Sancho (Borussia Dortmund). La publicación, una de las más populares de Japón, destaca sus condiciones y lo marca como estrella del futuro.



ESTA ES LA SELECCIÓN:



Jadon Sancho (Borussia Dortmund, Inglaterra)

Vinícius Júnior (Real Madrid, Brasil)

Ferran Torres (Valencia CF, España)

Callum Hudson-Odoi (Chelsea, Inglaterra)

Moise Kean (Juventus, Italia)

Sandro Tonali (Brescia, Italia)

Rodrygo (Santos-Real Madrid, Brasil)

Alphonso Davies (Bayer, Canadá)

Phil Foden (Manchester City, Inglaterra)

Ethan Ampadu (Chelsea, Gales)



Ferran se ha hecho un hueco en el fútbol nipón, por imagen y por juego. Su temporada en el Valencia CF no está pasando desapercibida y se ha sumado a la huella que dejó en trayectoria en el Mundial Sub-17 de la India, donde fue finalista. Reconocimiento, impacto internacional y reputación para el Valencia CF. El jugador de Foios dejó reflexiones muy interesantes sobre su camino hasta el primer equipo: su llegada al club siendo niño, la experiencia en las categorías inferiores de la Selección, el trabajo a las órdenes de Marcelino, su primer gol, su momento de explosión y también de David Villa, el ídolo que está goleando para el Vissel.





Esta es la entrevista completa en World Soccer Digest



Enero y febrero nos ha permitido empezar a percibir lo que puede dar el mejor Ferran Torres.

Los futbolistas atravesamos por distintos ciclos en una misma temporada. Tengo confianza y eso es fundamental. Lo estoy demostrando en el terreno de juego, estoy muy a gusto, sumando buenos minutos.

El fútbol vuela a toda velocidad. De aquel debut ante el Zaragoza, hace poco más de un año, ¿con qué te quedas?

Fue una noche especial desde que empezó. He pasado 11 años en la cantera del Valencia CF y todo niño que entra en este club sueña con debutar algún día en el primer equipo. Me quedó con lo que disfrute esa noche, que fue única.



Empezaste con una asistencia en La Romareda y en tu debut como titular en LaLiga también dejaste otro pase de gol, en San Mamés, ante el Athletic. Desde el principio has demostrado que ese es uno de tus puntos fuertes.

Juego como extremo, en la línea de ataque. A los jugadores en esa posición siempre se les pide números y yo he tenido la suerte de poder sumar siempre algo en cada partido que he jugado. Pero, por encima de todo, lo importante es ayudar.



Si tuvieras que destacar una cualidad por la que digas: 'yo he sido futbolista esto', ¿con cuál te quedas?

Trabajo mucho. Me propongo objetivos y los persigo. Soy futbolista por constancia, por trabajo y también por tener una pizca de suerte en momentos puntuales.



El margen de mejora que se adivina en ti es tremendo, en qué tiene que mejorar Ferran.

He metido goles y he hecho asistencias, poco a poco me estoy mostrando tal y como soy. A corto plazo pienso en los entrenamientos, en pulir todo lo que Marcelino (entrenador) nos propone y se empeña en que mejore.



Marcelino te ha utilizado en los entrenamientos en distintas posiciones, buscando potenciar tu llegada y tu versión más determinante cerca del área.

Por mis condiciones, puedo jugar como segunda punta y por banda izquierda, como ya me ha utilizado Marcelino. Cuanto más polivalente mejor, más opciones de jugar tendré si puedo dar rendimiento en diferentes puestos. En ese sentido, siempre estoy a disposición del equipo.



¿Cómo empezaste a jugar? ¿Cuál es tu primer recuerdo con el balón?

Creo que fue en casa de mis abuelos, que había un balón. La gente me recuerda que incluso cuando gateaba iba a por la pelota€ Desde el principio se veía que tenía madera de futbolista.



¿Cómo recuerdas tu llegada al Valencia CF?

Me dijeron que viniera a pasar las pruebas. Yo jugaba al fútbol sala en el equipo del colegio (EPLA) y me cogieron. Empecé a jugar de un día para otro.



¿En quién te fijabas?

Siempre lo he dicho, David Villa es el jugador del Valencia CF en el que siempre me he fijado. Ha sido y es un referente. Cuando empecé en las categorías inferiores, él estaba en su mejor momento aquí.



19 años, 43 partidos, Champions, Copa del Rey, Europa League€ ¿cómo valoras todo lo que has hecho en este espacio de tiempo?

No eres consciente, te das cuenta de lo que haces cuando pasa el tiempo. Por eso, intento disfrutar del día a día, disfruto de los compañeros e intento mejorar junto a ellos porque son top a nivel mundial.



Su primer gol oficial llegó ante el Sporting (15/01/2019), en una noche de Copa del Rey muy especial para el equipo, para la afición de Mestalla y para usted.

Fue una noche especial, porque además conseguimos remontar y pasar la eliminatoria. Primero di una asistencia para el 2-0, la guinda llegó con el gol, que fue el 3-0 final. Marcar siempre es bonito.



¿Cómo es tu relación con Marcelino?

Es muy buena. El míster siempre está muy encima, confía en mí y se lo agradezco porque se implica mucho en pulir mis defectos y mejorar mis virtudes.



La confianza en el fútbol es fundamental, más allá de la edad que tengas, pero con 18 años todavía más.

Cuando un jugador está con confianza es capaz de sacar su mejor fútbol. Cuando tienes confianza haces cosas que ni sueñas con poder hacer. La confianza en un futbolista es esencial.



¿Por qué el Valencia CF, por qué esa apuesta tan fuerte por jugar aquí cuando podrías tener más minutos y más protagonismo en otro club?

El club ha confiado y confía en mí. Además, siempre he querido estar en el Valencia CF. Mientras no me digan lo contrario, mientras me sigan queriendo, siempre voy a estar aquí. Mi objetivo es intentar demostrar lo que valgo en el Valencia CF.



La Eurocopa Sub-17 y el Mundial de India de 2017 dieron a conocer tu nombre a nivel global, ¿con qué te quedas?

Más allá del fútbol me quedo con la familia que creamos, me quedo con el equipo. Formamos un grupo excepcional, nos conocíamos desde Sub-16 y cuando fuera del campo te llevas tan bien dentro se refleja. Nos tocaron los rivales más difíciles, pero conseguimos levantar la Copa.



El camino fue tremendo: Francia, Alemania e Inglaterra, en los penaltis.

Los penaltis también es fútbol y jugamos a altísimo nivel. Nos tocaron selecciones que perfectamente podían haber optado al título, pero cuando un grupo está tan unido y van todos a por el mismo objetivo es muy difícil de derrotar.



¿Cómo les fue en la India?

Fue una experiencia diferente, nos dimos cuenta de muchas cosas€ La cultura y la forma de vivir es muy diferente. El Mundial de la India fue una de esas experiencias que te marca en la vida. Nosotros fuimos para jugar al fútbol y disfrutamos de otra manera.



Aquella final contra Inglaterra€ Moha pudo darle un pase que quizás hubiera cambiado la historia.

Nos pusimos 2-0 y al principio no nos lo creíamos; fueron dos goles muy rápidos y tuvimos ese 3-0 con el que hubiéramos sentenciado. El gol de Inglaterra al final de la primera parte nos pasó factura€ al final queda esa espinita. En la India sí que hubiéramos hecho historia porque España nunca ha sido campeona del mundo en esa categoría (en masculino).



La derrota ante Inglaterra es la experiencia más dura de su carrera o estos meses en el Valencia CF han sido todavía más fuertes.

La India es una de las experiencias más duras, sin duda. Ha habido momentos duros en el Valencia CF también€ hay de todo, bueno y malo, pero de todo se aprende.



Jadon Sancho, Vinícius Júnior, Diego Lainez, Foden€ La generación 2000 se está abriendo paso a toda velocidad.

La generación 2000 está muy avanzada, con muchos jugadores en equipos importantes, haciendo goles y grandes números. Pero eso es bueno, eso confirma el alto nivel que reflejaban nuestros enfrentamientos.



Con Paulinho, por ejemplo, se cruzó en Mestalla en la presentación del Valencia CF contra el Bayer Leverkusen.

Tuve la suerte de enfrentarme a él en el Taronja€ eso significa que vamos por el buen camino.

Ferran es la excepción de esa selección española de Abel Ruiz, Miranda o Sergio Gómez. Entre todos, eres el único con protagonismo al máximo nivel.

Eso es fruto del trabajo, también es la suerte de tener confianza. La verdad es que es un orgullo, más todavía estando en un club como el Valencia y después de haberme criado aquí.



David Villa es uno de tus ídolos y ahora va a jugar en Japón, con Iniesta y Fernando Torres.

Sé que hace unos meses fichó por el Vissel Kobe, se ha juntado con Andrés Iniesta y con Podolski, con esos jugadores tienen que pelear por el campeonato japonés.



El fútbol español siempre es una referencia, ahora es Japón el que apuesta por disfrutar de esas leyendas.

El fútbol español es muy técnico, muy vistoso y eso es lo que gusta, también en otros países. Es bonito y tiene resultados, por eso otros países quieren imitarlo.



Hablando de cantera, ¿Qué jugador de las categorías inferiores del Valencia CF cree que puede estar en unos años con usted en el primer equipo?

Hay varios jugadores que vienen dando pasos buenos y muy firmes. La cantera del Valencia CF está en buena línea. Se nota su calidad cuando entrenan con nosotros, pero sí me tengo que quedar con un compañero digo Pascu –José Pascual Alba–. Es un jugador con el que siempre he estado, tiene mucho recorrido, siempre ha jugado de mediocentro, pero ahora está probando de lateral derecho, puede jugar en cualquier posición y eso muy bueno porque le puede abrir las puertas del primer equipo y estar pronto con nosotros.