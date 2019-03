Así es la monja del Valencia CF, una de las imágenes del Centenario

Fue una de las imágenes para la historia de la marcha cívica del Centenario del 18 de marzo. SUPER la ha visitado el Colegio Inmaculado Corazón de María donde reside y ejerce como profesora. Tiene 69 años, es de Catarroja y, además de religiosa, es valencianista de corazón. María José, que no dudó en ondear la bandera y cantar el 'Amunt Valencia!' hasta el Ayuntamiento.

SUPER visitó el Colegio Inmaculado Corazón de María -San José de la Montaña- donde vive y trabaja la Madre María José. Desde el 'hall' de la escuela se aprecia una bandera del Centenario del Valencia en una de las ventanas. ¿Será de ella? No podía ser de otra forma. «Esa es mi habitación, sí, para que todo el mundo la vea».

La entrevista completa

¿Dónde nace su devoción por Cristo y por el Valencia CF?

Por Cristo me lo inculcaron desde muy pequeña. También por el fútbol. Mi padre tenía mucha afición al Valencia, yo iba con mi familia y las amigas al campo, recuerdo que en primavera nos llevábamos la mona de Pascua y lo pasábamos muy bien. Recuerdo aquellas tardes con mucho cariño.

¿Cuáles son sus mejores recuerdos de aquella época?

Ir a Mestalla con mi padre y años después con mis amigas, teníamos dos pases en casa. Era una maravilla. Entonces eran otros horarios.... Me acuerdo de los triunfos, de la etapa de Claramunt, la delantera eléctrica no la viví yo, pero la conocí por mi padre que me hablaba de las grandes leyendas del club. Para mí estar Mestalla es una satisfacción y debo decir que tenemos una de las mejores aficiones de España.

¿También jugaba al fútbol?

Jugaba de pequeña y con los alumnos en el colegio. En Catarroja formamos un equipo femenino y también jugué al fútbol con ellos.

¿Qué significa para una religiosa como usted el Valencia CF?

Es una entidad grande que no está en el sitio que le corresponde, somos la tercera capital de España, pero no tenemos buena prensa, al contrario que otros equipos que tienen ayuda en los medios. El Valencia para mí no es simplemente un equipo de fútbol, es un sentimiento que pertenece a un pueblo y a una identidad. Es algo que lo llevas dentro como otras cosas del valencianismo. Yo no entiendo que una persona de València pueda querer a otros colores. A mí me da igual si el Valencia está arriba o abajo, donde esté ahí voy a estar.

Como en la marcha cívica del Centenario. ¿Cómo se le ocurrió ir?

No me encontraba muy bien en Fallas, ha sido el primer año que no he ido a ver fallas, pero me dije: 'A la Virgen no dejo de ir'. La Virgen es sagrado para mí. Me fui tempranito que hay menos gente con otra hermana a ver a la Virgen y a ver la Falla del Ayuntamiento. Cuando salí de la Virgen iba por la Calle San Vicente y en la Calle de la Paz vimos a un trabajador de la casa que es muy forofo y nos dijo que iban a pasar los exjugadores. Y yo ya pensé: '¡De aquí no me voy! Y me quedé

Se convirtió en una de las imágenes del día ondeando su bandera.

Podía malinterpretarse, pero en una manifestación pacífica para manifestar un sentimiento de algo que ha dado glorias a la región... no sé por qué una religiosa no puede ir siempre que vaya con moderación y respeto como yo. Lo que viví allí me lo llevo dentro. Eso no quiere decir que tú por eso dejes de ser religiosa. Eso motiva a los niños para que vean que la religiosa no es de ese mundo, pero sí estás en el mundo. Y así les metes la cuñita a los niños de lo religioso, de lo que verdaderamente vale la pena.

¿El Valencia CF es una buena vía para inculcar valores a los niños?

Por supuesto, la no violencia, compartir, solidarizarse con el otro, acompañar al otro cuando pierda y no alegrarse de que el otro pierda, no decir tacos, comportarse en el campo con educación y respeto y el ir todos a una porque uno no mete un gol si no le pasan el balón. Rodrigo no sería lo que es si no tuviera a Kondogbia o cualquier otro detrás, Piojo es que corría mucho por eso siempre le pitaban fuera de juego al pobre...

¿Les habla a los niños del Valencia en clase?

Mucho. Una anécdota, cuando entro en clase lo primero que hago es preguntar quién es del Barça y del Madrid. Ellos levantan las manos y yo les digo: 'No estudiéis que estáis suspendidos'. Se rien, es una broma. Algunos vienen y me dicen 'Mare, que hem guanyat!' Es una alegría, aquí en el colegio también hemos cantado el 'Amunt Valencia'.

La vimos muy emocionada durante la marcha cívica.

Fue muy emocionante porque además del himno del Valencia se cantó en el himno regional. Me acerqué a que me dieran una banderita y comencé a cantar el himno, fue una ilusión ver a los jugadores más antiguos Carboni, Piojo, Kempes, Guillot, Arias... los conocía a todos. No me quería ir. Me metí dentro y empecé a cantar hasta la Plaza del Ayuntamiento. Fue emocionante. Yo pensaba, igual voy y me encuentro con insultos y me doy cuenta que no es mi sitio, pero estuve con la gente tan normal y muy agradable. El fútbol no es la barbarie que se ve por ahí, solo es gente violenta que se aprovecha de la multitud para hacer violencia. Los periodistas tenéis que apoyar la paz y la convivencia, que no se provoque la violencia, que se inculquen los valores de lo que debe ser el mundo, un mundo solidario, más humano y más cercano y que el fútbol sirva para unir.

¿Tuvo la oportunidad de poder habar con algún exfutbolista?

Sí, con Carboni, lo admiro no solo como futbolista porque estuvo jugando hasta los cuarenta años, lo admiro también porque es un antiguo alumno salesiano, es un gran padre con cuatro hijos, es una persona sencilla que va con el carro de la compra, que se ha quedado a vivir en València porque le ha gustado y eso para mí es mucho y no es un estirado. Me hubiera gustado también hablar con Piojo, y con el presidente que parece buena gente.

¿Dónde y cuándo ve al Valencia? Porque no será fácil para usted.

No tenemos digital, nuestro dinero es para hacer cosas benéficas, no para gastarlo en el fútbol, pero tengo la suerte de que un profesor me ha dado una clave y si no me interrumpe las horas de comunidad ni rezos ni me coincide con la misa o la cocina, lo veo y si no puedo verlo después miro el resumen.

Lectora de SUPER me chivaron.

El Superdeporte sí, pero los periódicos nacionales nada. Yo ya he llamado más de una vez a un periódico porque no dicen nada del Valencia no han nombrado al Centenario. Sacan al Barcelona, que si Zidane ha vuelto y del Valencia no dicen nada. Los de aquí tenéis que hacer fuerza. No hay que atacar a nadie, pero sí defender lo nuestro. No somos inferiores a nadie.

¿Cuáles son sus jugadores favoritos de ahora y de antes?

Yo siempre valoro los jugadores de la tierra, a Albelda que lo felicité cuando nació su hijo, pero me gustaba mucho Mendieta, Piojo, me gustan los de la cantera y me gusta Parejo y Rodrigo. A Parejo al pobre lo estaban vapuleando al principio, pero a la gente hay que dejarla actuar en todos los ámbitos, muchas veces la gente no consigue lo que quiere, por eso en la vida hay que dejar trabajar. Me gustaba el Guaje, también Marcelino, me cae muy bien, yo quiero mucho a Asturias, muchos ya querían echarlo, decían que no se iba a comer los turrones, pero es una buena persona, trabajadora, que sabe manejar a los jugadores y eso es valorable.

¿La vamos a ver también en la final de la Copa en Sevilla?

Ojalá, pero no creo. Esa no es mi función, yo mejor me quedo aquí desde la retaguardia y en silencio. Pero sí que sé que hay personas que les gustaría ir. Mira, nosotras tenemos una ONG y hay un niño en Guatemala que este verano le cortaron la pierna y ojalá pudieran traerlo para que cumpliera su sueño. Yo les mandé camisetas del Valencia y se pusieron muy contentos. Yo también hago propaganda del Valencia por todo el mundo.

Vamos a necesitar ayuda divina para ganar a Messi y compañía...

Yo no quiero que Messi se ponga malo, pero no pasaría nada si ese día se pone un poco indispuesto... (bromea). Tengo confianza en que vamos a ganar porque estamos en el Centenario y seguro que desde el cielo nos van a echar una manita. A los azulgranas que les den una copita de vino y a nosotros la Copa del Rey. La Geperudeta nos va a ayudar en la final, la Virgen no se mete en esas cosas, pero solamente por toda la ilusión que tenemos.... tengo fe en otro doblete como en 2004. Todos me dicen: '¡Pero si está Messi!' ¡Le ataremos un poco las piernas! Es una broma, es un fenómeno, como los nuestros.

Usted siempre defendiendo todo lo que tenga que ver con València.

Sí. El otro día me comentaba una hermana que los del Batman se han molestado porque creen que hemos copiado el murciélago, pues ellos que se remonten a la época de Jaume I que conquistó València. En nuestro escudo, en todas nuestros alcantarillados está el murciélago desde tiempo inmemorial.