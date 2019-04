El último trolleo de la cuenta de twitter inglesa del Valencia CF

La cuenta de Twitter del Valencia CF en inglés ha vuelto a llamar la atención de los usuarios, tanto nacionales como internacionales, con un sorprendente anuncio que ha contado con la colaboración de Gabriel Paulista. Primero un tuit con una 'fake news' en el que aseguraba que Marcelino ha decidido colocar al brasileño en punta en futuras alineaciones y posteriormente colgando un vídeo en el que el propio Paulista lo confirmaba. Sin duda, no serán uno ni dos los usuarios que puedan terminar por creerse dicho anuncio, pero son muchos más los que han captado la broma, comentando y compartiendo la última ocurrencia de la cuenta oficial. Estos son los dos tuits:





ANNOUNCEMENT ??



Due to his recent goalscoring performances in training, player Gabriel Paulista will now be used as a forward in future Valencia CF lineups. The decision was made by coach Marcelino on Monday