Ferran Torres: "Tenemos la capacidad para hacer los dieciocho puntos"

Ferran Torres ya ha marcado sus primeros goles y evoluciona hacia un futbolista cada vez más decisivo en sus intervenciones. Ha pasado de ser una sorpresa a ser considerado uno más y empieza a convivir con la crítica: "Me gusta, es como un petardo en el culo para que espabiles". El de Foios ve al Valencia CF enganchándose a la Champions vía LaLiga y se prepara para volar alto.

Enhorabuena por su firma con Adidas, supongo que estará contento con una apuesta tan fuerte.

Gracias, estoy contento por la firma con Adidas y porque estamos ahora en un momento positivo de la temporada. El equipo va hacia arriba y no se puede pedir más.

Está a punto de cumplir los 50 partidos con el primer equipo. ¿Qué balance hace de su evolución?

Tampoco soy muy consciente de todo lo que me ha pasado, llevar casi cincuenta partidos con 19 años es algo que pocos han conseguido con el Valencia CF y estoy muy orgulloso. Si echo la vista atrás hay varios momentos clave: una clasificación para la final de Copa, momentos intensos con la afición, goles...

¿Y si mira al futuro?

Pediría un montón de deseos pero al final los objetivos que tenemos, que son clasificarnos para la Champions, poder clasificarnos para una final de Europa League y sobre todo poder ganar la final de Copa. Me veo muchos años en el Valencia CF, es el club de mi vida, llevo muchos años aquí y quiero seguir vistiendo esta camiseta.

El fútbol es un aprendizaje continuo, como la vida. ¿Cuál es la mejor lección que ha extraído hasta hoy?

Cada día que pasa aprendes algo nuevo, estás rodeado de jugadores 'top' a nivel mundial, tienes un entrenador que se involucra mucho en ti y te hace aprender mucho... Tengo diecinueve años, tengo una capacidad de mejora muy grande y me quedan muchas cosas por mejorar, soy muy joven así que cada día intento aprender algo nuevo.

Me da la sensación de que está aprendiendo a ser más determinante en sus intervenciones.

Siendo extremo al final juego por fuera y eso implica que tocas menos balones pero si algo caracteriza al extremo es que cada vez que toca el balón tiene que ser decisivo. Si toco menos balones pero soy más determinantes me sirve.

Ya sabe lo que es marcar aquí en Mestalla. Recuerdo que aquella noche dijo que no lo olvidaría en la vida.

Sí, fue contra el Sporting, prácticamente en el último minuto y fue mi primer gol con esta camiseta en partido oficial. Cuando lo pienso lo recuerdo todavía como si estuviera aquí ese día. Fue un sueño, llevo toda la vida en el Valencia CF como te digo y lo había proyectado en mi mente muchas veces. Pensándolo, es que todavía no me lo creo (ríe).

En verano afrontó un salto físico para adaptarse a la élite. Era un paso muy importante... ¿Cómo lo lleva?

Bien, ya estoy adaptado al cien por cien al nivel de Primera . La preparación que tenemos aquí en el Valencia CF ha sido un factor muy importante para que mi adaptación física haya sido más fácil.

En la Copa ha jugado seis partidos como titular y es donde ha desencadenado con más facilidad su fútbol. ¿En qué medida cambia jugar de titular a salir desde el banquillo?

Cuando sales del banquillo sales más fresco, a veces es muy complejo cambiar las cosas pero cada minuto que tienes de juego tienes que dar tu mejor nivel y dar el cien por cien, esta camiseta te lo exige.

Hay veces que pensará «tengo que ser determinante» pero no es posible porque el partido está definido o le toca interpretar un papel que puede ser el de defender.

Bueno, si hay algo que he sabido aprender en todo este tiempo con Marcelino es que hay que saber leer el partido, hay que entender qué pide el partido en cada momento y trabajar para el equipo. Es algo que lo estoy aprendiendo a día de hoy y que te da mucho como futbolista.

El míster lo que suele decir es que el trabajo por el equipo siempre da la recompensa.

Sí, es lo que dice siempre, cuando te esfuerzas por el equipo el equipo te lo va a agradecer y el equipo te va a dejar por ejemplo solo delante del portero, como me pasó a mí. Es algo en lo que le doy la razón al cien por cien, siempre que trabajas para el equipo, el equipo te recompensa.

Ya que lo ha mencionado. ¿Cómo fueron esas dos acciones contra el Rayo en las que pudo marcar gol?

Fueron acciones muy rápidas, cuando lo miras detenidamente fuera del partido sí que piensas que podías haber tomado otra decisión pero al final son circunstancias del partido, va todo muy rápido y no puedes prácticamente ni pensar.

Qué lástima no ganar en Vallecas.

Sí, era un partido en el que teníamos que haber puntuado al menos y es una espina que se nos queda clavada.

¿Qué pasó? El equipo venía de ganar a Sevilla y Real Madrid. Nadie contemplaba perder ante el Rayo.

Veníamos de una racha muy buena, es verdad. Creo que nos relajamos, en Vallecas no fuimos nosotros, no demostramos nuestro fútbol y al final eso se paga.

¿Qué ambiente había en el vestuario tras esa derrota tan dolorosa?

Estábamos dolidos pero a la vez estábamos tranquilos, sabíamos que a los tres días teníamos una oportunidad para rehacernos. No había derrotismo porque sabíamos que aunque las cosas estaban un poquito más difíciles siendo un equipo y siendo nosotros mismos podíamos sacarlo adelante.

Dijo el míster que la euforia, el pesimismo o el estrés del entorno se cuelan en el vestuario. ¿Lo nota?

Al final nosotros parece que tenemos una capa para todo pero es cierto que eso nos llega, todas las críticas por ejemplo entran en el vestuario. A nadie le gusta que le critiquen pero nos tenemos que acostumbrar, tenemos que estar por encima, estar preparados y cada partido lo afrontamos con la mayor ilusión y las máximas ganas para hacer feliz a esta afición.

El primer año es la sorpresa: todo es nuevo, el listón está bajo. El segundo es el de la confirmación, se multiplica la exigencia y el futbolista empieza a convivir con la crítica. Creo que está justo en ese punto.

Sí, justo. Es un punto bueno para mí porque significa que la gente te valora como jugador de la primera plantilla a todos los efectos y ven en ti capacidad. De lo contrario nadie te criticaría. Para mí es positivo, siento que esperan cosas de mí. Se puede decir que me gusta que me critiquen: la crítica es como un petardo en el culo para que espabiles.

¿Y aumenta la presión?

Yo no me pongo ningún tipo de presión, cuando salgo al campo lo hago con las cosas claras, tengo que hacer mi juego, jugar como yo sé para el equipo y ya está.

¿Para un chico de la casa quedarse sin Derbi debe ser un chasco, no?

Sí, me dolió quedarme fuera del partido del domingo porque era un Derbi contra el Levante UD pero son circunstancias del partido, me habían sacado la quinta amarilla y me tocaba descansar ese partido.

No pudo enfrentarse a su amigo Jason, próximo fichaje del Valencia.

Sí... Qué lastima. Jason es un jugador muy bueno, por eso se le vincula al Valencia CF. Yo creo que sorprendería. Nos daría mucho y en varias posiciones pero ahora sé que está centrado en el Levante UD.

Siendo jugador de banda, hay quien interpretó que la llegada de Jason supondría la salida de Ferran. Tengo entendido que el primero en saberlo era Ferran y que dio el 'OK' a su llegada al Valencia CF. ¿Es así?

Al final hablar es muy fácil, pero sí, la verdad es que cuantos más jugadores vengan más competencia habrá y si algo hace mejorar a un jugador es la competencia interna. Yo voy a afrontar cada entrenamiento, cada partido y cada circunstancia con la máxima ilusión para pelear por el puesto.

En enero se publicó en la prensa la posibilidad de salir cedido o traspasado. ¿Eran solo rumores?

Mi prioridad siempre ha sido, es y será jugar en el Valencia CF, te puedo decir que voy a pertenecer a este equipo mientras el club me quiera y no me transmita lo contrario. Mientras eso no ocurra yo voy a seguir vistiendo esta camiseta.

La eliminatoria de Europa League está encarrilada pero creo que tiene una espina clavada con el Villarreal y con Calleja desde que era juvenil.

(Ríe). Sí... El día que le regalé la liga en juveniles (marcó un gol en su propia portería). No hay mejor ocasión que volver a jugar contra ellos y ganarles, es una ocasión que tenemos que aprovechar ganando.

¿Cómo se ve la final de Copa en la plantilla?

Es un título que podemos ganar, es algo increíble, que todo jugador lucha por conseguir un título. Poder clasificarse para la final y jugarla nos pone los pelos de punta, puede ser el primer título para muchos.

¿Es verdad que el equipo tiene la mente en sumar los 18 puntos que quedan en LaLiga como dijo Marcelino nada más finalizar el Derbi?

Claro, tenemos la capacidad para hacer los 18 puntos, yo comparto la palabra de Marcelino y mis compañeros también. Vamos a ir a por los 18 puntos, veo al equipo muy mentalizado y vamos a por ello.

Hace menos de un año dijo aquí que sería un error ponerle techo a su progresión. ¿Qué piensa ahora?

A día de hoy sigo pensando que sería un error ponerme un techo, te lo vuelvo a decir. No sé dónde voy a estar dentro de cinco años, quiero vivir el día a día, cada temporada es un mundo y no sabría decirte qué va a ser de Ferran Torres en el futuro pero voy a pelear por llegar lo más alto posible con el Valencia CF.