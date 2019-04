Las posibles alineaciones del Atlético de Madrid - Valencia CF

Sin cuatro futbolistas importantes como Rodrigo, Kondogbia, Cheryshev y Piccini, además de Kang in Lee, se presenta el Valencia CF en el Wanda Metropolitano con la idea de dar la campanada y llevarse una victoria que colocaría a los de Marcelino cuartos en la clasificación, a la espera del Getafe-Real Madrid que cerrará este jueves la jornada 34ª de LaLiga. Un partido que para el rival, el Atlético, pierde el aliciente de la pelea por el título con la victoria del Barcelona ante el Alavés, remontar 12 puntos en cinco partidos parece imposible y, de hecho, la derrota de los de Simeone haría al Barça matemáticamente campeón con cuatro jornadas de antelación.

El triunfo en el Villamarín puede dar al Valencia CF cierto margen en estas últimas cinco jornadas pero ganar, como dice Marcelino, sería "un puntazo". Por tanto se espera que el técnico ponga en juego lo mejor de que dispone, con Neto en la portería en lo que será un duelo espectacular con Oblak, ahora mismo los dos mejores porteros de la competición. Al mantenerse la baja de Piccini, todo apunta a que repetirá la línea defensiva que puso de salida ante el Betis, es decir, Wass, Garay, Paulista y Gayà. Por delante, Parejo y Coquelin van a tener pocas opciones de entrar en rotaciones ante la falta de efectivos, con Carlos Soler y Guedes en las bandas. Arriba, la apuesta puede ser Gameiro –ex del Atlético- y Santi Mina.

Marcelino se llevó a Madrid 19 futbolistas, todos los disponibles, entre los que hay tres porteros. Jaume se volverá a sentar en el banquillo si está plenamente recuperado, si no lo hará el meta del filial Cristian Rivero junto a Lato, Diakhaby, Ferran Torres, Sobrino y otro jugador del filial, Sito, que por el momento es el que suple la lesión de Cheryshev.

Horario y dónde ver el Atlético de Madrid-Valencia CF

En el Atlético no puede haber mejor noticia que el regreso de Griezmann, ausente en Eibar, que regresa al once después de cumplir un partido de sanción por acumulación de amarillas. También regresa Savic, ya recuperado de un problema muscular, que le viene como anillo al dedo a Simeone porque no tiene a otro de sus centrales, José María Giménez.

Oblak en la portería, con Juanfran, Godín, Savic y Filipe será la carrera defensiva que deberá romper el Valencia. Coke, Rodrigo, Saúl y Lemar harán la línea de cuatro por delante, con el mencionado Griezmann y Morata en punta. Diego Costa sigue cumpliendo sanción, será el tercero de los ocho partidos con que fue castigado.

