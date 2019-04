Cambio de costumbres para medirse al Arsenal

El Valencia CF cambiará sus costumbres habituales para el partido de ida de las semifinales de la Europa League ante el Arsenal. La principal novedad es que el conjunto de Marcelino no hará el entrenamiento previo en el escenario del partido y la primera toma de contacto con el estadio no será por lo tanto hasta dos horas antes del encuentro a excepción de para Marcelino y Dani Parejo, que comparecerán en la sala de prensa del Emirates Stadium ante los medios de comunicación el mismo miércoles a las seis y cuarto.

Los dos protagonistas irán al estadio prácticamente directos después del aterrizaje en Londres y es que la expedición valencianista tiene previsto partir alrededor de las tres en punto de la tarde desde el aeropuerto de Manises ya que en lugar de llevar a cabo el último ensayo en la capital británica entrenará por la mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna.

Este cambio de rutina, más allá de una cuestión operativa, se debe a que Marcelino ha priorizado el descanso de los futbolistas y sobre todo la calidad de los entrenamientos —con mayor intimidad, comodidad y exigencia que fuera de casa— de cara al compromiso ante el conjunto 'gunner', consciente de que después del partido del domingo ante el Eibar solo puede hacer dos sesiones con todo el grupo —la del lunes fue únicamente con los que no jugaron ante el conjunto armero—, la del martes y la previa del miércoles.

El equipo no está obligado por la UEFA a entrenar en el escenario del partido, ya no lo hizo en la eliminatoria de cuartos de final ante el Villarreal y en la Champions la Juventus y el Manchester United no entrenaron en Mestalla en los partidos de la fase de grupos.