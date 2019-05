Kondogbia vuelve para las finales del Valencia CF

La participación de Geoffrey Kondogbia en los dos partidos que restan para el final de la temporada del Valencia CF pasa a estar en manos de Marcelino García Toral. El '6' centroafricano ha superado el hematoma intramuscular que le obligó a pasar dos veces por el quirófano y ayer entró en la lista de 20 jugadores que viajaron a Valladolid, cumpliendo así con su meta de estar con el equipo antes de los plazos previstos. En apenas un mes desde la segunda intervención Kondogbia ha vuelto a sentirse parte del equipo, a pesar de que los primeros diagnósticos alertaban de que la recuperación podría alargarse hasta casi dos meses. El 'Pulpo' ha roto todos los cálculos, un hecho que valora el técnico.

«Kondogbia va a estar disponible. El proceso de recuperación ha sido muy bueno. Estamos muy satisfechos de su actitud y del buen trabajo junto a los médicos y demás recuperadores. Desde el viernes pasado ha estado entrenándose con el grupo», indicó el técnico en relación a la presencia de Geoffrey Kondogbia en una lista de convocados desde que el pasado 6 de abril recibiera en Vallecas un fuerte impacto en el muslo izquierdo por parte de Gálvez, jugador rival. Desde ese día a la victoria de hace una semana ante el Alavés el mediocentro se ha perdido diez partidos. Ahora, como dice Marcelino, 'Kondo' vuelve a estar a disposición y será el propio técnico el que decida los tiempos del regreso de un jugador al que le falta ritmo competitivo. Con minutos esta tarde, si fuese menester, o en la final de Copa del próximo sábado 25.

Esta tarde dos jugadores de los 20 citados por el míster asturiano para el Valladolid-Valencia se quedarán fuera del once y el banquillo. Uno, según lo dicho por Marcelino, será Ezequiel Garay. «Garay no va a estar disponible. Tiene una ligera molestia y, casi con total seguridad, no va a estar frente al Valladolid», dijo el preparador. El plan es que el central argentino, pilar en la defensa, pueda estar totalmente recuperado dentro de una semana en la final copera del Benito Villamarín ante el Barcelona. Diakhaby y Gabriel serán esta tarde la pareja de zagueros titular. Cheryshev, por lesión, y Kang In Lee, concentrado con Corea del Sur sub'20, no viajaron a Pucela con el grupo.