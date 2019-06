Última hora sobre Rafael Leão, objetivo del Valencia CF

Rafael Leão, tal y como adelantó SUPER el pasado mes de mayo, es una de las jóvenes promesas que sigue el Valencia CF de cara al proyecto 19/20. El delantero del Lille interesa, pero no es el único pretendiente y es que el Everton también es el otro club que, junto a los de Mestalla, más cerca están de hacerse con su valorado atacante. El diario luso 'O Jogo' ha recogido las palabras de un asesor del presidente en las que asegura que no tienen intenciones de facilitar un traspaso. "Rafael Leão tiene muchos pretendientes, pero no es nuestro objetivo venderlo. Si bien a veces se presentan condiciones imposibles de rechazar".

El delantero portugués de origen angoleño llegó gratis al Lille tras formarse en las categorías inferiores del Sporting y un año después ha disparado su cotización desde los 6 millones de euros en agosto de 2018 hasta los 15 millones actuales.

En su primera temporada en la élite, Leão ha jugado 24 partidos y ha marcado ocho goles. Se trata de una apuesta clara de futuro, ya que es un jugador que todavía no está hecho, es más bien un diamante por pulir. Llegó al Lille el verano pasado procedente del filial del Sporting de Lisboa, si bien llegó a jugar tres partidos de Liga y uno de Copa con el primer equipo.

Sus características encajan a la perfección en otro perfil que podría buscar Marcelino para completar sus opciones de ataque y es que se trata de un delantero potente, que mide 1'88, pero es ideal para correr al espacio y romper desde la banda.