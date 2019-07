Kang In Lee quiere que el Valencia CF lo traspase

Kang In Lee ha tomado una decisión que tiene toda la pinta de convertirse en un problema para el Valencia CF: quiere que el club valore y acepte alguna de las propuestas que tiene para traspasarlo aunque en su día ya le transmitieron que su venta no se contempla, más allá de que no entre en los planes del entrenador para la temporada que va a comenzar, algo que es un hecho. Un claro conflicto de intereses porque la postura del Valencia es igual de firme, lo renovó hace menos de un año y le hizo un blindaje de 80 millones hace seis meses con ficha del primer equipo porque cree que va a ser en el futuro un jugador importante.

Las ofertas se acumulan sobre su mesa tanto para una cesión como para plantear un posible traspaso. Kangin Lee, junto con su familia y su agente, han valorado todas las posibilidades que se le han planteado hasta el momento, tiene ofertas para marcharse cedido una temporada por parte de muchos clubes de LaLiga como Granada, Osasuna, Levante o Espanyol. Se trata de equipos que le pueden garantizar más minutos de los que tendría en caso de quedarse a las órdenes de Marcelino, que ha mostrado su preferencia por una cesión del jugador antes que quedárselo en la plantilla. No le han convencido y, por tanto, lo que el jugador desea ahora mismo es que el Valencia CF escuche esas ofertas y negocie su traspaso.



Clubes de Champions

Hay detrás clubes importantes de Europa dispuestos a apostar por él, clubes de Champions. SUPER ya informaba semanas atrás de una propuesta del Ajax, semifinalista en la última edición de la Liga de Campeones, pero no es el único interesado. Su paso estelar por el reciente Mundial Sub-20, en el que fue finalista con la selección de Corea del Sur y distinguido con el Balón de Oro del torneo, no ha hecho más que engordar la lista de clubes que se ponen a la cola y vamos a ver hasta qué punto el Valencia CF es capaz de convencer al jugador, o quizá hasta dónde las cantidades que le puedan poner sobre la mesa le va an hacer dudar del plan que semanas atrás se había establecido para Kang In. Un plan que consiste en buscarle la mejor cesión posible para que regrese el próximo verano más curtido, con más partidos y experiencia en primera división. El objetivo, que el futbolista se adapte de la mejor manera a la exigencia de Primera División y vuelva al Valencia CF con el bagaje y el recorrido suficiente para ser un futbolista importante en el primer equipo.

Mientras, el joven futbolista se ha incorporado a los entrenamientos con el Valencia CF a la espera de definir qué va a pasar con su futuro a corto plazo, la prioridad es ponerse a punto lo antes posible más allá de dónde vaya a jugar, porque ya sabe que con Marcelino lo va a tener muy complicado y quedarse puede ser perjudicial.