Maxi no supera a Guedes

El fichaje de Maxi Gómez se cerró con el Celta de Vigo en una cantidad por debajo de la cláusula de rescisión, que era de 50 millones de euros, incluyendo los 14,5 millones que han pagado y la valoración que realizaron del pase de Santi Mina. Por tanto, el portugués Gonçalo Guedes puede decir que sigue siendo el jugador más caro en la historia del Valencia CF con los 40 millones más objetivos que costó el pasado verano.

El valor contable de Maxi no supera esa cifra. Al haber un tercer club involucrado con un porcetaje del traspaso que debía asumir el Celta estaban obligados a reflejar en los contratos un valor contable incluyendo la valoración de Mina. Aunque no hay una cifra oficial, el total estaría en torno a los 35 millones, lejos de los 25 más el traspaso de Santi Mina que en un principio exigió el presidente del Celta, Carlos Mourinho. Aún así, la de Maxi es la gran operación del Valencia este verano, difícilmente se superará si no sale algún futbolista importante de la plantilla.