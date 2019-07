Marcelino reclama fichajes y 'recuerda' "las inversiones" que están haciendo Sevilla, Betis y Villarreal

Marcelino García Toral confirma los primeros cuatro descartes, pero no duda en reclamar fichajes y 'recuerda' "las inversiones" que están haciendo Sevilla, Betis y Villarreal.

¿Qué valoración hace del partido?

Es un entrenamiento más, con el ánimo de ponernos en la mejor forma al inicio, mejor que el otro día, pero creo que lo podemos hacer mejor todavía, pero hay que ver los condicionantes, calor sofocante y el campo estaba muy irregular porque se secó rápido, pero es válido porque nos podemos encontrar con estas situaciones en el inicio de la competición.

Maxi Gómez ya ha marcado su primer gol.

Él ha venido a ayudarnos, ha venido para todo. Está en el periodo de adaptación y siendo delantero, si encuentra el gol al principio le va a venir bien para mejorar.

De los jugadores que tienen que ganarse el puesto...

Todos se quieren ganar el puesto, y ponerse en el idóneo de forma, venimos de casi 40 días de vacaciones y estamos acumulando mucho trabajo y las piernas pesan mucho. A medida que avance la pretemporada iremos modificando la forma de trabajo. Ahora consiste en mejorar físicamente y recordar los conceptos futbolísticos que se pueden haber olvidado.

¿Cuándo quiere tener la plantilla completa?

El entrenador siempre quiere tenerla lo antes posible pero la realidad es que en el futbol cada vez es más tarde. Las decisiones están tomadas en cuanto a salidas y también tenemos una idea clara de jugadores que vengan con nosotros, repito que si puede ser cuanto antes mejor para que vayan adaptándose y los que tienen que ir también par que se vayan adaptando a sus nuevos equipos

Los descartes tienen contrato en vigor y están entrenando con nosotros. Pascual está en el filial. Uros Racic, Medrán y Sobrino saben su situación.

¿Tiene posibilidades Fran Villalba de ganarse el sitio?

Está actuando a muy buen nivel y creo que ha dado un salto futbolístico importante en relación al jugador que hace dos temporadas estaba en el filial.

¿Qué le está pareciendo Manu Vallejo?

Está demostrando actitud y ganas y quiere participar e ir al área. En los entrenamientos está demostrando buena predisposición, pero digo lo del otro día pasar del Cádiz a un equipo que quiere Champions no es sencillo, pero estos días nos permiten tomar mejor la decisión.

¿Van a jugar Guedes o Cheryshev de delanteros?

Tenemos tres delanteros específicos y Manu sería el cuarto por orden de importancia. Intentamos ser justos y que cada uno tendrá el sitio que se merece. Ya sabéis que la temporada pasada ambos jugaron en la posición de ataque y algunos con muy buen nivel y es una alternativa que debemos de repetir porque su rendimiento cuando actuaron en esa posición lo hicieron bien

¿Qué posibilidades tiene Salva Ruiz de quedarse?

Intentamos poner a todos, darles oportunidad, ver su participación y tomar posiciones. Depende del objetivo por el que luchemos es más difícil o no asentarse en este equipo. Vemos las inversiones que está haciendo el Sevilla, la inversión que está haciendo el Betis, vemos que el Villarreal, Athletic y la Real son equipos que no van a jugar en Europa y son muy buenos equipos, y la próxima competición va a ser muy complicada. Acumular números tampoco es positivo, por eso creemos hacer algunas incorporaciones que con su perfil nos van a dar complemento y a la vez un plus.