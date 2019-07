El Valencia saca músculo en Lisboa

El Valencia CF coge carrerilla en esta pretemporada. Después de golear al Sion en la despedida del mini-stage en Suiza, este domingo los pupilos de Marcelino García Toral se han impuesto en el José Alvalade, uno de los grandes estadio del Viejo Continente, al Sporting de Portugal, campeón de Copa en el país vecino. Los valencianistas, que han estrenado la tercera equipación de color azul, remontaron el gol inicial de los locales para vencer en la presentación de los lisboetas por un gol a dos, tantos obra de Geoffrey Kondogbia y Kevin Gameiro.

Como acostumbra en los amistosos de verano, Marcelino combinó titulares y suplentes en dos onces completamente distintos entre el primer y el segundo acto del partido. Después de quedarse sin minutos en el último amistoso en tierras suizas, Jaume Doménech comenzó bajo los palos del José Alvalade. El portero de Almenara nada pudo hacer para detener el obús con el que Bas Dost adelantó a los suyos a los cinco minutos. El delantero holandés aprovechó el balón en el área para colocarla con violencia en la escuadra. El golpetazo, sin embargo, no influyó en el ánimo de los visitantes. Los saques de esquina del Valencia dañaron constantemente al Sporting y, prácticamente, en el primero cayó el empate. Mathieu se despistó persiguiendo a Garay y Kondogbia cabeceó picado la pelota teledirigida por el capitán al foco del área.

El partido se igualó, aunque a los de Marcelino les costó controlar por el extremo izquierdo a Raphinha, jugador habilidoso que comparte nombre con uno de los objetivos blanquinegros en el mercado, el barcelonista Rafinha. Cerca de la media hora otro cabezazo picado pudo haber certificado ya la remontada. Un sensacional servicio de Daniel Wass desde la derecha, que sobrepasó a los centrales locales, pudo conectarlo Maxi Gómez. Especialista en estas lides, el remate del uruguayo se estrelló en el cuerpo de Renan Ribeiro en el límite del gol. El artillero valencianista intentó cazar otro balón cerca del portero del Sporting, pero el centro de Guedes no fue preciso. Mejor fue la ocasión para Garay en otro córner sacado por Parejo, el meta brasileño se lanzó al suelo para salvar el 1-2. Para los portugueses, las aproximaciones más destacables se quedaron en una falta sacada por Mathieu y un chut en el área de Vietto desviado por poco. Jaume había errado en una mala entrega a Parejo a la hora de iniciar el juego.

En los segundos 45 minutos el Valencia mejoró con las entradas al césped de Gayà, Cheryshev, Rodrigo Moreno y Gameiro. Al poco de la reanudación, Cillessen dio muestras de su frialdad en un mano a mano escorado que acabó atrayendo con imán a sus manos. Fruto de una combinación entre los dos puntas del segundo acto, Gameiro y Rodrigo, Mathieu se pasó de frenada y cometió penalti sobre el hispano-brasileño cuando este ya lo había burlado en el área. Una maravillosa acción, empañada por el lanzamiento errado desde los once metros. Renan adivinó la intención de Rodrigo, que en el rechace ya no disparó con comodidad. Más tarde, una acción entre Kondogbia y Kang In en la parte izquierda del ataque terminó con un pase picado del '6' al que Rodrigo no llegó, quizá, objeto de un nuevo penalti.



Remontada

El Valencia creció, dio un paso al frente para mostrar su superioridad en el José Alvalade. Coquelin, perfecto en toda la pretemporada, robó un pase en la medular de Bruno Fernandes, estrella del Sporting tentada por la Premier, y rápidamente dejó el balón en los pies de Denis Cheryshev. El ruso sumó sus primeros minutos del verano después de una lesión de rodilla que le ha tenido tres meses lejos de la competición. Y pronto evidenció que el domingo 18 estará en condiciones de enfrentarse a la Real Sociedad en el estreno de Liga. Denis levantó la cabeza para asistir perfectamente al desmarque en velocidad de Rodrigo hacia la banda izquierda. Desde allí el '19' se redimió del error del penalti con una gran asistencia de gol a Gameiro. El galo sólo tuvo que empujar a la red el 1-2 después de que la pelota rebasara al central de los lusos que intentó interceptarla.

De ahí al final, Marcelino volvió a retirar a Cheryshev a la media hora del segundo acto y Jasper Cillessen se exhibió volando para repeler uno de los clásicos disparos de Bruno Fernandes. El Valencia ha logrado su segunda victoria de la pretemporada y ha levantado el trofeo local en la presentación oficial de su rival y el próximo viernes, 2 de agosto, buscará la tercera ante el Brighton en Inglaterra.