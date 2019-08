Valencia CF - Real Sociedad: empezar ganando

Han pasado 81 días desde la última vez que el Valencia CF jugó un partido de liga. Fue un sábado 18 de mayo en El Nuevo Zorrilla ante el Valladolid. Aquel día el equipo de Marcelino ganó 0-2 con goles de Carlos Soler y Rodrigo Moreno y se clasificó para jugar la liga de Campeones esta temporada. Mucho ha llovido desde entonces, y demasiadas cosas han pasado en el Valencia CF. ¡Hasta ha ganado una Copa del Rey frente al FC Barcelona! Pero el fútbol es una rabiosa actualidad y el pasado, por glorioso o bonito que sea, de nada sirve.

Desgraciadamente para los aficionados valencianistas, en estos algo más de dos meses han pasado muchas más cosas que ganar la Copa en el Benito Villamarín, el verano ha venido marcado por el cambio de timón que Peter Lim ha dado en el modelo de gestión del club. «El propietario ahora está más involucrado y no creo que yo tenga que dar explicaciones por ello», así resumió el director general Mateu Alemany el viraje del magnate de Singapur. Pero detrás de esa frase que Alemany pronunció en rueda de prensa hay una crisis que nadie esperaba, hasta dos viajes exprés a Singapur para hablar con el dueño, muchas reuniones en la oficinas del club y en la ciudad deportiva, amagos de dimisión, trabajo de ingeniería diplomática del presidente, ruedas de prensa preventivas, ruedas de prensa envenenadas, tensión en el ambiente y, sobre todo, una afición que ha asistido incrédula y estupefacta ante el temor de que todo se derrumbe. Está por ver qué pasará con el proyecto pero lo cierto es que en plena crisis llega la Real Sociedad a Mestalla. Como en los viejos tiempos, el Valencia CF de toda la vida fiel a la tradición y a gran parte de sus cien años de historia. El ruido y la pólvora constante le persiguen. No olvidemos que nació en un bar. Tan acostumbrado está el valencianista a ello que aunque no deja de indignarse, alguno hasta dice aquello de toda la vida ha sido así y no sería la primera vez que en medio de las peores crisis llegan los éxitos deportivos. Tal vez de ahí lo de siempre se levanta, pero aunque bonito y hasta puede que cierto, no es más que un eslogan. Dice Martin Fiz que con frases como 'nada es imposible' o 'tu techo está donde están tus sueños' no se gana una maratón, y que hay personas que jamás podrán hacerla en menos de tres horas por mucho que sueñen con frases inspiradoras y motivacionales, y que obsesionarse con ello es hasta peligroso para la salud. Es verdad que siempre se levanta pero en estos momentos el Valencia CF no está para eslóganes, necesita ganar porque en fútbol no hay mejor antídoto contra una crisis, por grande, profunda e inesperada que sea, que ganar. Pero todo tiene su cara b y siendo cierto que las victorias pueden con cualquier crisis, una derrota la pone en órbita hasta el infinito y más allá. De toda la vida. Y más en Mestalla.

En su papel de portavoz Mateu Alemany puso algo de luz entre tanto ruido y trató de generar el ambiente ideal para que Mestalla olvide, aunque sea durante noventa minutos, las semanas recientes y se centre en el fútbol que es lo que más importa. La impaciencia de los aficionados y sus ganas por ver de nuevo la pelota rodar juegan en su favor, aunque está por ver cómo afectará al ambiente de la grada el último episodio del club, la venta de Rodrigo que finalmente no fue tal. Sea como sea, lo cierto es que es más que probable que 'el poble de Mestalla' no tenga esta temporada tanta paciencia como tuvo la pasada, por ello estamos ante una de esas veces en que se puede decir aquello de nunca antes una victoria fue tan necesaria. O sí.