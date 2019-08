Maxi Gómez se irá en busca de minutos con Uruguay

Maxi Gómez ya tiene planes para principios de septiembre. El futbolista del Valencia CF ha sido convocado con el combinado uruguayo para los amistosos que disputará el 6 y el 10 del próximo mes frente a Costa Rica y Estados Unidos respectivamente. Ambos se disputarán en dichos territorios, concretamente en el Estadio de San José de los ticos y el Busch Stadium de St. Louis en suelo norteamericano.



El seleccionador, Óscar Tabárez, dio conocer el listado de futbolistas reservados del exterior, es decir, aquellos charrúas que juegan fuera de la liga nacional. Con esta convocatoria, Maxi Gómez afronta el reto de dar un paso más con su país, más si cabe con las molestias en el sóleo que arrastrará Luis Suárez.





?? El Cuerpo Técnico reservó a 24 futbolistas del exterior para los amistosos de @Uruguay ante Costa Rica y Estados Unidos.



???? vs. ???? 6/9 en San José de Costa Rica

???? vs. ???? 10/9 en St. Louis de Estados Unidoshttps://t.co/26QnxhLne2 pic.twitter.com/sB0AMKYYmc — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 16, 2019

El 2 de septiembre, Tabárez dará a conocer el listado definitivo en el que se conocerá si entran jugadores de la competición local. Ese mismo día está previsto que la delegación celeste parta rumbo a Costa Rica. En San José, Maxi podría volver a vestir la elástica charrúa, algo que no ocurrió en la pasada. El valencianista no llegó a disputar ni un minuto en la competición continental. Y es que la duplano dejó opción al resto de puntas uruguayos, lo jugaron todo hasta caer eliminados ante Perú en la tanda de penaltis.Esta es una oportunidad para queaspira a hacerse con la titularidad en el combinado charrúa. A pesar de quetambién forman parte del listado de Tabárez, es evidente que los años pasan y dichos delanteros superan la treintena. Ambos son de la generación de 1987 por lo que el seleccionador celeste debe empezar a renovar su plantel de cara al. Asimismo,–nacido en 1986– es la otra opción de Óscar Tabárez, por lo que a sus 23 años, Maxi se presenta como el candidato ideal para liderar el ataque charrúa.No obstante, el próximo año se volverá a jugar otra edición de la Copa América endebido a que la Conmebol se quiso igualar el calendario con el de la. En esta competición, Maxi tiene la oportunidad de dar el salto y ser la alternativa real para Tabárez y demostrar que debe liderar el ataque para el próximo Mundial.El último partido de Maxi con su selección fue en la preparación previa a la. El atacante blanquinegro salió en el once contray abrió el marcador mediante un testarazo.