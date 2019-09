Así es el Ajax: bonito de ver, pero muy difícil de jugar

De Jong y De Ligt eran los dos futbolistas más icónicos del Ajax semifinalista en Champions 18/19. El Barça fichó al centrocampista y la Juve apostó por el central. También cerró ciclo Schöne, mediocentro. La pérdida era importante, pero no traumática. Pese a la creencia general, hay una realidad: el equipo no se rompió en verano. Tagliafico, Van de Beek, Neres, Ziyech o Tadic siguen y son buenos... muy buenos. También continúa Erik ten Hag, garantía fundamental desde el banquillo. Refuerzos como Lisandro Martínez y Promes han encajado de inmediato. El argentino llegó para reforzar el eje de la defensa y está tomando forma de mediocentro importante, mezclando agresividad y diligencia en una posición sensible. Promes ha enriquecido el ataque superando las expectativas, por gol y por acción. Además, futbolistas como Joël Veltman están ofreciendo su mejor versión. Su contundencia en la marca y su experiencia han permitido suavizar el proceso, marcan tendencia.

En clave Champions, la mejor referencia es el Lille. Los franceses generaron no menos de cuatro situaciones de gol, pero chocaron con Onana. Los holandeses son intensos, pero no un equipo granítico en defensa... No van a cerrarse como el Leganés. Tienen jugadores de espíritu abierto, como el efervescente Dest. Siempre conceden ocasiones y tienen defectos. El Ajax se impuso por madurez y por pegada. La temporada pasada lo ganó todo en Holanda y se maneja con autoridad de campeón. Sin De Jong ni De Ligt no tiene la misma jerarquía creativa, no es tan seguro con balón y sufre cuando se les somete a presión, pero Ten Hag ha suavizado la carencia abreviando el centrocampismo.

El gran salto pasa por Van de Beek, arma táctica definitiva, 'llegador' redimensionado a playmaker. El Ajax es uno de los equipos más brillantes en el apartado técnico. Neres tiene un aire a Garrincha y la dupla Tadic-Ziyech sería protagonista en cualquier grande de Europa. Ya fueron los mejores la temporada pasada, con una producción más determinante que la de Frenkie y De Ligt. Ziyech es una bomba. El Ajax se adapta para competir fuera de la Eredivisie con recursos y registros fundamentales en los que pocas veces se pone el foco. Claro que el campeón holandés es bonito, pero también exprime las acciones a balón parado (atención al correoso Tagliafico) y el contragolpe. Domina el fútbol de posición, pero exprime el ataque rápido, disfruta cuando conecta en el vértigo. No hay duda, mejor hacerles correr sin balón, mejor exigir su defensa.