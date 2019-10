Juan Soler, condenado a dos años de cárcel por intentar secuestrar a Vicente Soriano

La Audiencia Provincial de València ha dictado sentencia y condena a dos años de cárcel al ex presidente del Valencia CF, Juan Soler, por intento de secuestro al también ex presidente valencianista Vicente Soriano. La Justicia acusa a Soler de liderar una banda que intentó secuestrar a Soriano y asaltar su domicilio particular con la intención de llevarse quince millones de euros que creían tenía allí guardados en metálico.

El trasfondo del conflicto entre los dos expresidentes del club era la deuda que Juan Soler le reclamaba a Soriano, reconocida en los tribunales. Según dos sentencias del Tribunal Supremo, Soriano e Inversiones Dalport tenían que pagarle 39 millones de euros por incumplimiento del contrato de la venta de acciones. Con anterioridad, el alto tribunal había condenado también a Soriano y a la empresa a pagar 20 millones a Soler por impago del primero de los cuatro pagarés por la venta de acciones del club.