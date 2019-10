Esta es la lesión que ha sufrido Rodrigo

El delantero del Valencia CF Rodrigo Moreno no completó el último entrenamiento de la selección española antes de enfrentarse a Suecia en partido clasificatorio para la Eurocopa 2020 en el Friends Arena de Estocolmo. El valencianista se retiró de la sesión por culpa de una sobrecarga muscular en el aductor según fuentes consultadas de la RFEF. El futbolista arrastraba molestias durante toda la semana y los exigentes noventa minutos contra Noruega, unida a la carga de trabajo en los entrenamientos, pudieron pasarle factura. La buena noticia es que el jugador no se ha roto y ha abandonado voluntariamente el entrenamiento por precaución bajo recomendación de los médicos. Su presencia en el partido ahora mismo no está descartada aunque parece arriesgado que vaya a salir de inicio. Su participación el sábado contra el Atlético de Madrid no parece peligrar.

Tras participar en unos rondos con el resto de compañeros, Rodrigo abandonó el césped del Friends Arena y se dirigió a vestuarios por su propio pie, seguido por uno de los fisioterapeutas. Los jugadores españoles salieron al campo luciendo petos rosas para reivindicar la lucha contra el cáncer de mama. Después de empatar a unos en Oslo contra Noruega, España buscará el punto que le falta para lograr la clasificación matemática, mientras que Suecia necesita el triunfo para conservar la segunda plaza, que también da acceso a la Eurocopa.