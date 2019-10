Gameiro, "preparado" para "marcar goles" al Atlético

Desde el empate frente al Getafe Kevin Gameiro no ha podido jugar por culpar de una lesión. Ahora está recuperado y repleto de "ganas" de "ayudar con goles" este sábado al Valencia CF contra sus ex compañeros del Atlético. "Me siento bien, estoy preparado. Voy a hacer todo lo posible por hacer lo que sé, marcar goles. Tengo ganas de jugar otra vez", dice el denatero francés en una entrevista concedida a VCF Media. En ella repasa toda la actualidad del equipo y las más de cuatro semanas a las órdenes del nuevo entrenador, Albert Celades.

Esta es la entrevista completa a Kevin Gameiro:

¿Cómo se encuentra físicamente?

Me siento bien, estoy entrenando con el equipo y preparado para jugar. Voy a hacer todo lo posible por marcar goles. Hace tres semanas que no juego y tengo ganas de jugar.

Su lesión llegó en un mal momento, por su buen estado de forma en el inicio de curso.

Espero que no me corte esa línea, hice una buena pretemporada y comencé bien. Me toca volver y trataré de marcar goles y ayudar al equipo.

Y ahora todos centrados en el complicado partido del sábado ante el Atlético.

Sabemos que vamos a un campo y nos enfrentamos a un rival difícil, pero vamos al Wanda con mucha ilusión y esperemos poder ganar ahí.

Tras vencer en dos estadios en los que no lo habían hecho hasta ahora, como Stamford Bridge y el nuevo San Mamés, ¿ha llegado el momento de conquistar el Metropolitano?

Ya nos toca, aunque es un rival muy difícil, pero estamos a tope para intentar ganar este partido.

La temporada pasada marcó y el equipo estuvo cerca de puntuar.

Fue un partido bueno, marcamos dos goles y estuvimos cerca de ganar. Sabemos que ante un equipo así, al que es tan difícil marcarles, si lo haces, pero encajas tres goles, es más difícil de ganar.

¿Puede ser un nuevo impulso para el equipo tras dos victorias consecutivas?

Sabemos que es un partido difícil, es importante seguir bien tras este parón de LaLiga, a ver si podemos sacar tres puntos en el Wanda. Hay que ganar partidos para estar arriba en LaLiga.

El equipo llega con confianza, ¿cómo se le puede hacer daño al Atlético?

Tenemos mucha ilusión y sabemos lo que es jugar contra el Atlético. Es un rival que defiende muy bien y cuando tiene una ocasión, la marca. Hay que estar concentrado, hacer el partido que debemos hacer e intentar marcar goles, porque si ellos lo hacen será más difícil ganar.

¿Cómo ve a Celades?

Es un entrenador al que le gusta jugar el balón, tener la posesión y lo está haciendo bien. Estamos ganando partidos y seguimos la misma línea del año pasado, que nos va a ayudar.

¿Se ha ganado la confianza del vestuario?

Estamos en el mismo club, tenemos unos retos de ganar los partidos juntos y somos una familia.