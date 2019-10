Anil Murthy: "Cuanto más pronto salga Mateu del Valencia mejor para los dos"

Anil Murthy habló para los micrófonos de Movistar al término del partido que enfrentó a Atlético de Madrid y Valencia CF en el Wanda Metropolitano. El presidente de la entidad valencianista, además de sobre el partido, habló de Mateu Alemany. Estas fueron sus palabras:

Empate importante contra el Atlético.

Es un punto importante, siempre es difícil jugar aquí, el equipo ha estado muy valiente, luchando hasta el final, pero salimos con un punto importante y ahora pensamos en el Lille.

No estuvo fino Cheryshev porque pudo marcar antes.

Estas cosas pasan en los partidos, ha sido mala suerte para Cheryshev, pero seguro que va a seguir trabajando, tenemos mucha confianza en él.

Vaya gol de Parejo.

Golazo, es un punto importante para nosotros. Los dos equipos buscaron desde el principio la victoria, es un punto importante para nosotros, fuera de casa y vamos aseguir luchando.

Están negociando la salida del club con Mateu Almenay. ¿Se esperan cambios?

La parte inititucional es importante pero lo que vimos es que el equipo está centrado en el fútbol, el club siempre tiene cambios en la parte institucional, estamos hablando con él de su salida y cuanto más pronto mejor para los dos.

¿Van a firmar un director general o un director depotivo? Ya se han hablado de nombres.

Vamos a gestionar la salida de Mateu, tenemos tiempo, vamos a hacer las cosas con tranquilidad, yo he estado siete veces en Singapur este año para hablar con Peter, él sigue muy cercano a la situación del equipo, mi viaje no ha sido nada especial, hemos hablado de la situación general y del proyeto de presente y futuro. Hay que esperar.

Tres partidos fuera. ¿Es un alivio no enfrentarse a su afición?

No, he explicado todo lo que pasó en el palco, vamos a jugar tres prtidos fuera, pero luego volveremos a casa, y lo importante es que para el equipo es importante tener 90 minutos de apoyo de la afición.

¿No volvería a repetir esos gestos del palco en Mestalla? ¿Es así?

(Ríe) Sí es así,