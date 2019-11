Rodrigo: "El Villamarín siempre va a quedar en mi recuerdo, fue una locura"

Rodrigo Moreno fue uno de los héroes del Valencia CF en la final de Copa del Rey contra el Barcelona en el Benito Villamarín. El hispano-brasileño regresa al estadio verdiblanco medio año después inundado de sentimientos y emociones por na noche que según él "va a quedar para siempre". "No hay una persona que haya estado allí aquel día y no me pare por la calle para decirme que estuvo en el Benito Villamarín, que fue una locura y una gran alegría". El delantero recuerda emocionado la celebración del gol de la final dedicada a su hija Daniela y espera que la racha del Villamarín continúe este fin de semana. Siente las ideas de Albert Celades van calando y elogia la unión del vestuario. Se perdió los compromisos de la selección española, pero ya está recuperado de su lesión y tiene ganas de seguir puntos y partidos. Ha alcanzado los 200 y, además del gol de la final, se queda con el hat-trick al Getafe. Esta es la entrevista íntegra a VCF MEDIA:



Este sábado vuelve la competición tras los partidos de las selecciones y se enfrentan al Real Betis.

La verdad es que tenemos ganas de volver a competir, sin duda, es un partido importante como vienen siendo todos hasta ahora para seguir sumando y estamos en un momento muy bueno, positivo y al que queremos seguir dándole continuidad.

¿Físicamente cómo se encuentra?

Bien, me ha ido muy bien tener una semana completa para poder recuperarme bien. Era una molestia, pero ya estoy bien.

¿Va a ser un partido especial al volver al Benito Villamarín?

Obviamente, un gran recuerdo por parte de todos, de esa final. Independientemente de eso siempre nos salen buenos partidos allí, esperamos volver a hacer un gran partido y volver con una victoria.

Allí han ganado en sus dos últimas visitas en LaLiga.

Siempre hacemos buenos partidos, la final la ganamos, pero antes también en la semifinal logramos empatar ante el Betis tras ir perdiendo 2-0.

Cuando llegue al escenario y pise el césped, ¿le vendrán muchos recuerdos a la cabeza?

Me imagino que sí, es un estadio que siempre va a quedar en el recuerdo y no solo será esta vez, cada ocasión que vayamos allí, sea jugando o como espectador, nos llevará al recuerdo de ese día.

¿Qué es lo primero que se le puede venir a la mente?

Al llegar al vestuario nos recordará lo que fue ese día, todo lo que pasó, pero también, a partir del calentamiento, eso se va a ir.

Aquella final y el título también fue especial para ti al haber marcado el segundo gol.

Obviamente, tuve la felicidad de poder marcar y lo que va a quedar es el gol, pero fue un día especial para todos los que vivimos aquello desde dentro, tanto los jugadores, el cuerpo técnico, directores, los de la prensa, los aficionados€ no hay una persona que haya estado allí aquel día y no me pare por la calle para decirme que estuvo en el Benito Villamarín, que fue una locura y una gran alegría. Es un sentimiento muy especial y a medida que pase el tiempo nos daremos cuenta de lo importante que fue aquel día, realmente de la felicidad que fuimos capaces de transmitir a toda aquella gente.

¿Qué recuerda?

Es increíble, todo lo que pasó aquellos días antes a la concentración, la llegada al estadio fue muy especial también, la verdad es que es un día que va a quedar para siempre, además ese gol fue el primero que le dediqué a mi hija. Se juntaron muchos alicientes para que ese día fuera todavía más especial.

Lo primero que pensó en la celebración fue en su hija Daniela.

Sí, porque ya había marcado algún gol antes, pero en ese momento se me pasó y parece que estuviera reservado para ese partido especial y la verdad es que muy feliz. Ahora va a cumplir dos meses, llora un poco, es valenciana y valencianista. Es una felicidad tremenda.

El equipo lleva tres victorias consecutivas y está en línea ascendente.

Sí, a pesar de las situaciones que han podido pasar el equipo se ha mantenido firme, llevamos un trabajo de prácticamente dos temporadas muy importantes y eso ayuda, la experiencia que tiene este grupo y la unión también nos ayuda muchísimo. El equipo está en un buen momento de resultados y de juego tanto en LaLiga como en la Champions.

El grupo demuestra personalidad y que no se rinde nunca, superando adversidades en los partidos.

Totalmente, la unión que existe en el grupo es importante, el trabajo que se ha llevado a cabo es importante y está siendo clave para este tipo de situaciones que se van produciendo.

Celades también se ha ganado el respeto.

Totalmente, creo que es una persona muy prudente y respetuosa, que llegó con toda la humildad del mundo en una situación muy complicada y rara, pero la verdad es que desde el primer momento el grupo le aceptó y respetó, y él poco a poco va imponiendo sus ideas y transmitiendo sus valores y su manera de entender el fútbol, haciendo un trabajo buenísimo.

Quedan siete partidos, cinco de LaLiga y dos en Champions, con la opción de lograr la clasificación para los octavos de final si se gana al Chelsea FC.

Al final todos los momentos son clave, los tres puntos de la primera jornada son los mismos de la sexta jornada, está claro que tras el parón hay que darle continuidad al momento positivo, saber gestionar también la carga física y emocional de la cantidad de partidos que vienen en esta secuencia, pero estamos preparados, el equipo ha demostrado de sobra que tiene ganas y capacidad, sabe lo que quiere y vamos a por ello.

En la última jornada de LaLiga alcanzó 200 partidos con el Valencia CF.

Sinceramente me enorgullece muchísimo haber alcanzado esta cifra, es mi sexta temporada en el club, me acuerdo el día que llegué y la expectativa que se había generado, estoy súper contento y feliz, solo tengo que agradecer a todas las personas. Ha habido muchos cambios, pero hay personas que están desde que llegué, siempre he intentado hacerlo lo mejor, de alguna manera he ayudado a que el club volviera a estar ahí entre los mejores, en la Champions, volver a conquistar un título, ser un jugador importante en los últimos años desde la humildad, y he de seguir con esa humildad y tranquilidad.

No es una cifra al alcance de muchos jugadores, solo Parejo y Gayà le superan en la plantilla actual.

Sin duda, tuve un par de temporadas que tuve lesiones importantes, pero en cualquier equipo es una cifra importante y en un equipo de este nivel todavía más.

¿Cuál ha sido su mejor momento en todos estos partidos?

Los que más han marcado y van a quedar son el del hat-trick al Getafe CF en Copa, que fue una locura, y el gol de la final, son cosas que van a quedar con el paso del tiempo. Pero seguramente habrá otros momentos, haber podido ir a la selección Absoluta representando al club o jugar en un Mundial, a eso le doy mucho valor.

Está entre los cinco jugadores de Europa que genera más jugadas de gol.

Siempre procuro, por mis características, trabajar por el equipo, me siento cómodo y estoy bien, hay que ayudar a que ganemos de la manera que sea y poco más. He de seguir así y me reconforta. Marcelino siempre me decía que era un delantero que manejaba distintos registros y eso era una cosa que valoraban mucho la gente de fútbol, y es verdad, al final, a no ser que seas un delantero centro que marques 50 goles por temporada, cuantos más registros del juego domines, pues mucho mejor.

Lo importante es que el equipo siga ganando, ojalá ganemos.

El equipo está preparándose, la gente volviendo de sus compromisos con las selecciones y con ilusión, es muy complicado ganar de manera continuada porque cualquier equipo compite.