Celades: "En un club como éste hay que hacer mucho más"

Albert Celades compareció en rueda de prensa tras la abultada derrota del Valencia CF en Son Moix. El técnico del Valencia CF reconoció los errores de su equipo

¿Cómo definiría la derrota?

Ha sido un derrota abultada y cuando recibimos una derrota así la sensación no es buena. Hay que extraer conclusiones y prepararnos para lo que viene. Todos somos concientes que no hemos encarado el partido con la activación necesaria, en la primera jugada nos han hecho un gol a balón parado, este equipo siempre ha tenido capacidad de reacción pero hoy nos ha costado reaccionar, ellos han sido muy efectivos, pero nuestro inicio ha sido tan malo, nuestra activación no ha sido la adecuada para jugar un partido de este nivel.

¿Por qué cambió a Cheryshev?

Ha sido por un problema, no podía continuar.

Podía ser un accidente pero ya pasó contra el Madrid.

Nos preocupa porque es la segunda vez que tenemos un mal partido y no hemos dado el nivel que podíamos dar y nos precupa, en un club como este hay que hacer mucho más.

¿Qué le parecieron las tarjetas a Parejo?

Ya sabéis que no acostumbro a opinar de las decisiones arbitrales, pero en la segunda una hemos visto que ha tocado la pelota, creo que no ha sido ni falta, pero tampoco quiero meterme en estas cosas.

¿El Valencia podrá levantarse?

Nuestro idea es levantarse, tengo mucha confianza en el equipo, pero lo de hoy está muy reciente y la sensaciones no son buenas, pero tenemos confianza en los jugadores y en el equipo.

El equipo recibe muchos goles

Nos preocupan, nos gustraría que fueran menos, para aspirar a los primeros puestos es una cifra muy elevada, a parte de este partido y de la Supercopa habíamos bajado ese número de goles encajados y estábamos en una media más adecuada, pero en la Supercopa y hoy hemos recibido muchos goles para un equipo que aspira a estar entre los mejores.

El Valencia le cuesta marcar goles también.

Sí que es cierto que ha habido partidos con muchas ocasiones y hemos podido hacer más goles y ha habido otros también como el del Madrid o el de hoy en el que no tuvimos ocasiones, para el nivel de los jugadores que tenemos nos gustaría tener más goles.

¿Le preocupa la dinámica negativa del equipo? Ya contra el Valladolid no se vio bien al equipo.

Es la Liga cuesta mucho ganar y sacar puntos, es cierto que de esos cuatro últimos partidos nos ha costado a excepción del partido contra el Eibar, esa es la realidad, tenemos que hacerlo mucho mejor para aspirar a estar entre los mejores.