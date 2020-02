Valencia CF - RC Celta de Vigo: la Champions no espera

En la jornada 22 de un campeonato que tiene 38 no se deben utilizar conceptos como definitivo y determinantes porque por delante quedan 48 puntos. Y como muestra el botón de lo que sucedió la temporada pasada en la que el Valencia CF encadenó por primera vez tres victorias seguidas en los últimos tres partidos de Liga y fueron esos nueve puntos los que le permitieron entrar en la Liga de Campeones en la última jornada de la Liga.

Queda claro por tanto que el partido que tiene el Valencia CF hoy frente al Celta de Vigo no es una final ni nada que se le parezca, pero dada la trayectoria reciente del equipo, ganarlo y además ganarlo de manera solvente, puede ser suma importancia para el corto y medio plazo. Primero porque después de a debacle de Mallorca el equipo arrasó al FC Barcelona en Mestalla pero hace falta más. Desde el punto de vista futbolístico no se discute el juego del equipo ante los de Quique Setién, pero sí está en juego la capacidad de los futbolistas de implicarse, o activarse que diría Celades, en un partido sin el contexto emocional que tiene un Valencia CF- Barça en Mestalla. En otras palabras, los jugadores valencianistas tienen que demostrar hoy que han aprendido la lección de Mallorca y saldrán con la clara intención de ganar el partido. Después el fútbol dictará sentencia, porque una cosa no ganar y otra hacer el ridículo y perder 3-0 en la primera porque no has puesto la actitud que requiere un encuentro de la máxima categoría.

Pero además de superar el examen de la 'activación' para que los aficionados despejan las dudas que lógicamente albergan porque lo de Mallorca fue de tal calibre que ni la victoria ante el Barça lo borra del todo, el Valencia CF tiene una buena oportunidad para dar un paso adelante en la clasificación. En contra de lo que dijo Denis Suárez tras la victoria del Celta en Balaídos en la segunda jornada de la Liga, los gallegos no luchan por los mismos objetivos que el Valencia CF -de hecho están una temporada más metidos en la pelea por evitar el descenso a segunda división-, pero sumar los tres puntos puede hasta hacer que el equipo Nuno hasta se meta por primera vez en lo que va de temporada en puestos de Liga de Campeones gracias a los difíciles compromisos que tienen sus rivales por el tercer y cuarto puesto. Que esta temporada, dado el bajón de rendimiento del Atlético de Madrid, hay dos plazas de Champions por las que luchar.

El Valencia CF es séptimo en la tabla con 34 puntos y la Champions está en los 36 que suma el Getafe que es cuarto. El tercero es el Sevilla con 38. El Atlético de Madrid es quinto con los mismos puntos que el Getafe y la Real Sociedad sexto con los mismos que el Valencia CF. Pero el conjunto colchonero juega a las cuatro de la tarde en el Bernabéu ante el Real Madrid, que en estos momentos es posiblemente el equipo más en forma de la liga y dado el bajo momento de juego atlético, la victoria local es factible. Por su parte, el Getafe visita la Nueva Catedral mañana domingo, donde el único visitante que se ha llevado los tres puntos en lo que va de campeonato ha sido el Valencia CF y desde entonces ha llovido mucho. Sevilla y Real Sociedad tienen compromisos más factibles sobre el papel. Los de Lopetegui reciben al Alavés en el Sánchez Pizjuán y los donostiarras juegan en Leganés ante el equipo de Javier Aguirre, que no termina de despegar, aunque ha mejorado sustancialmente desde la llegada del técnico mexicano



Vuelve Santi Mina

Más allá de lo deportivo, el partido tiene un componente emotivo por el regreso a Mestalla del delantero Santi Mina. El gallego no llegó a ser un referente ni tampoco logró la titularidad indiscutible, pero terminó por ganarse el respeto y el cariño de Mestalla por su actitud. Mina siempre fue de cara y se entregó sobre el césped, y eso el valencianismo lo sabe reconocer.