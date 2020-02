Siovas, otro central sobre la mesa del Valencia CF

La búsqueda de un defensa central por parte del Valencia CF para suplir al lesionado Garay ha sido casi exhaustiva. En una primera prospección los técnicos del club de Mestalla han preguntado por muchos futbolistas para ver cuáles de ellos encajan en los parámetros deportivos y económicos, porque a partir de tener esa información, pudieron hacer muchos descartes.

Uno de los futbolistas por los que preguntó el club blanquinegro y que encajaba en determinados parámetros deportivos y económicos es el griego Siovas, que juega en el Leganés. Para empezar el equipo madrileño tiene muchos defensas centrales en la plantilla, algo que puede ayudar si de lo que se trata es de desprenderse de uno con el mercado ya cerrado. En este sentido, la causa por la que el Celta de Vigo se negó a dejar salir a Jorge Sáenz fue precisamente esa, que tenía pocos centrales en plantilla.

En lo deportivo Siovas no es un futbolista que pueda sustituir a Garay, porque no tiene el nivel deportivo del argentino, pero en su favor tiene que es un jugador ya veterano y con personalidad. Su nombre está sobre la mesa para el perfil de futbolistas que pueden llegar para dar descanso a los teóricos titulares, es decir, se puede calificar de complemento. En este sentido, hay que tener en cuenta que defensas que puedan llegar para tener el rol de Garay, son mucho más caros de lo que podría costar Dimitrios Siovas, que tiene 31 años y termina contrato 2021. El defensa griego forma parte de ese elenco de centrales que encaja como complemento en una situación de urgencia y que tiene un precio asequible, pero con el que no se contaría en el verano. Es el dilema que tiene en estos momentos el club.