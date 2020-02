Sin Rodrigo ni Coquelin

Las lesiones continúan castigando al Valencia CF. Después del encuentro en Getafe, en el que José Gayà padeció un duro plantillazo en el tobillo izquierdo, la semana ha arrancado sin ver en el día a día junto al grupo ni a Rodrigo Moreno ni a Francis Coquelin. Recientemente, los dos han sido examinados por los médicos y su vuelta a la competición este próximo viernes frente al Atlético sería demasiado precipitada.

Así que tanto Coquelin como Rodrigo trabajarán desde este miércoles en la Ciudad Deportiva con el objetivo de poder ayudar en las mejores condiciones al equipo en la ida de los octavos de final de la Champions. Es decir, en el partido que el próximo miércoles 19 de febrero el Valencia jugará en San Siro (Milán) ante la Atalanta de Bérgamo.

Este martes Rodrigo Moreno fue visto en Barcelona, donde tenía previsto regresar desde hace días para pasar consulta con el doctor Ramón Cugat, especialista traumatólogo de prestigio que colabora con el club de Mestalla desde principios de año.

El propio jugador, que arrastra dolor en ambas rodillas, fue consciente después de la derrota en Getafe de en su estado físico era complicado seguir ayudando al equipo. "El dolor me limita y me impide estar al 100 %. Obviamente, no estoy a ese nivel. Estoy jugando porque tengo que ayudar al equipo porque es un año complicado por las lesiones, pero no es excusa", declaró tras el duelo en el Coliseum. De hecho, desde su vuelta a los terrenos tras el esguince de rodilla, Rodrigo no ha podido completar 90 minutos en ninguno de los cuatro partidos: Barcelona (31'), Celta (37'), Granada (86') y Getafe (59').

Más allá de la sanción por acumulación de tarjetas el día del Getafe, Francis Coquelin arrastra una lesión muscular en el muslo. La importancia absoluta del medio francés en el equipo, siempre dispuesto a ayudar, hace que se crea más conveniente recuperarlo en la mejor condición posible para la visita a la Atalanta. Un duelo en el que en la faceta defensiva el Valencia contará con la sensible baja por sanción de Gabriel Paulista.

En los últimos días, Coquelin se ha ausentado del grupo para recuperar la zona dañada en el muslo junto a los fisios.

Del mismo modo, Gayà también ha trabajado con los recuperadores lunes y martes después de la patada que recibió en el tobillo por el jugador del Getafe Kenedy. El intenso dolor se ha rebajado en las últimas horas, pero este miércoles se comprobará si de manera suficiente o no. Es un día clave para saber si Gayà puede estar frente al Atlético. Celades confía en poder utilizarlo en el lateral zurdo el próximo viernes.