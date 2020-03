Gabriel Paulista tiene nuevos planes con la selección

La crisis mundial de coronavirus también está afectando a los trámites burocráticos de Gabriel Paulista para conseguir su doble nacionalidad. El central del Valencia confiaba en tener la nacionalidad española a efectos legales en el mes de marzo, pero será imposible. La pandemia paralizó los trámites burocráticos durante las dos primeras semanas de estado de alarma decretado por el Gobierno español.

El pasado viernes, en un intento de agilizar los expedientes, el Ministerio de Justicia dio luz verde a la reanudación de la tramitación de los trámites de nacionalidad española para evitar un copaaso de solicitudes pendientes de resolución manteniendo la suspensión del plazo de 180 días que establece la legislación para realizar ante el Registro Civil los actos relativos al juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes. Conclusión: el pasaporte de Paulista tendrá que esperar un poco más.

Afortunadamente para Paulista, a efectos deportivos, su nacionalidad española ya no es tan urgente después de que la UEFA suspendiera la Eurocopa 2020 que debía dispustarse este verano. El seleccionador nacional, Luis Enrique, reconoció públicamente que en el momento en el que el central del Valencia tuviera el pasaporte español sería una opción para el centro de su defensa. La idea del jugador y la RFEF era que estuviera ya a disposición de Luis Enrique en marzo para los amistosos contra Alemania y Holanda, pero los trámites burocráticos lo impidieron y el futbolista finalmente no entró en la prelista, en la que sí estaban Rodrigo Moreno, José Luis Gayà y Dani Parejo.

Gabriel siempre fue claro. «Todo el mundo sabe que quiero jugar en la selección española. Pero todavía estoy en trámites con mi pasaporte, tengo que esperar porque no es una cosa rápida». La suspensión de la EURO supone más margen para Gabriel. La selección española sigue en su cabeza y los planes más optimistas del jugador pasan por llegar a tiempo a los amistosos de la selección del próximo mes de junio que la RFEF aún no ha cancelado. Luis Enrique ya ha reconocido en una entrevista a la RFEF que espera jugarlos después de que fueran cancelados los del mes de marzo.

El Valencia no tiene constancia de ningún avance en los trámites de Gabriel, pero tiene la seguridad de que la doble nacionalidad es cuestión de tiempo. El club, de hecho, ha comenzado a planificar la próxima temporada pensando en Paulista como español. Actualmente es uno de los tres extracomunitarios de la plantilla junto a Maxi Gómez y Kang In Lee. El club tiene la intención de afrontar a medio plazo la renovación de Gabriel, que acaba contrato el próximo 30 de junio de 2022. Su implicación en el Valencia es tanta que el jugador reconoció el pasado viernes, respondiendo a las preguntas de los aficionados, que «me veo algún día como uno de los capitanes del Valencia». Sus comportamientos ya llevan brazalete.