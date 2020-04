Aprobado el plan que dejaría al Valencia CF fuera de Europa

La RFEF ha aprobado el plan para definir los equipos disputarían las competiciones de la UEFA la próxima temporada en el caso de que no se puedan reanudar las competiciones en España por la emergencia del coronavirus. Tal como estaba previsto, si no se acaba La Liga ni se pudiera disputar la Final de la Copa, el Valencia CF se quedaría fuera perdiendo cualquier derecho y posibilidad que le brinda ser séptimo en la clasificación en estos momentos.

El Secretario General de la RFEF, Andreu Camps, ha valorado el plan desarrollado por la RFEF con el fin de prever todos los escenarios posibles desencadenados por la crisis sanitaria:

"Tenemos claro que estamos atravesando situaciones y circunstancias excepcionales y trabajamos para dar un marco de seguridad jurídica en cualesquiera de los casos que se puedan plantear", explica Camps.

"En este sentido, la RFEF quiere tener hechos los deberes por si, llegado el caso de una suspensión de las competiciones, recibiera el requerimiento de la UEFA para solicitar los clubes españoles que tendrían acceso a las competiciones europeas la próxima temporada y España estuviera en una contingencia única que no fuera compartida por otros países. Es decir, debemos prever una hipótesis donde los otros países pudieran acabar y nosotros no. Imaginemos que solo se produzcan positivos en nuestra competición y no en otras, las cuales sí podrían acabar, al contrario que nosotros. Ahora es el momento de prever todas las contingencias", subraya.

"De este modo, antes de que se reanude la competición, se ha convenido en Comisión Delegada de la RFEF dejar diseñado un plan con el fin de dar certidumbre en un escenario extremo como el de no poder acabar las competiciones de modo que todos los clubes conozcan el nuevo escenario que se afronta", explica el Secretario General.

En este sentido, de cara al acceso a la Champions League, se propondrían los 4 primeros equipos de acuerdo a la clasificación de la última jornada de Primera División previa a la fecha límite en la que concurra igualdad de número de partidos disputados por los 20 equipos.

Para la UEFA Europa League el quinto y el sexto clasificados con los mismos criterios anteriores.

La tercera plaza en la Europa League se determinaría en función de las siguientes circunstancias:

- Si se ha DISPUTADO la final de la Copa del Rey, iría el campeón, salvo que esté entre los seis primeros en Primera División. En ese supuesto, si el campeón de Copa estuviera entre los seis primeros y, por tanto, ya clasificado, iría el equipo que ocupara la séptima plaza de Primera División.

- Si NO se hubiera jugado la final:

A) Si los dos clubes están en las 6 primeras posiciones y, por tanto clasificados, iría el séptimo de la competición regular.

B) Si uno de los dos estuviera clasificado entre los seis primeros, iría el otro finalista.

C) Si ninguno de los dos finalistas estuviera entre los seis primeros, sería el que entre ellos dos estuviera mejor clasificado en la competición liguera.

En caso de no haberse disputado la Final de la Copa del Rey, disputaria o disputarían, las fases previas aquellos equipos que tuvieran una menor puntuación en la competición liguera.