Valencia CF: "Hemos vuelto"

Pilas cargadas y sensaciones positivas. Así es como ha vuelto al trabajo la plantilla del Valencia CF. Los jugadores volvieron a pisar el césped de la ciudad deportiva del pasado sábado 56 días después. Mucho tiempo para ellos tal y como recordaba el propio Geoffrey Kondogbia. La vuelta a la competición genera polémica e incertidumbre en el vestuario por el riesgo a un nuevo contagio de coronavirus, pero el regreso a las instalaciones de Paterna siguiendo el protocolo de seguridad de Sanidad y LaLiga ha supuesto una alegría para los futbolistas.

Muchos sentían la necesidad de volver a ejercer su profesión, aunque sea dentro de esta nueva normalidad, y reencontrarse con el balón, con el olor a césped y con sus compañeros a pesar de la distancia social y las estrechas medidas seguridad. "He echado de menos este sentimiento", decía Jasper Cillessen. Es una sensación compartida por todos. La plantilla tenía ganas de regresar al trabajo y lo hizo con una sonrisa en la boca como se pudo apreciar en las imágenes del primer día.

Horas más tarde, los jugadores expresaron esa ilusión a través de las redes sociales. El equipo celebra la vuelta a la actividad, mira al futuro con optimismo, aunque no olvida el presente y sobre todo el pasado que ha dejado esta pandemia mundial de coronavirus. "Hoy hemos vuelto al verde, pero sin olvidarnos de aquellos que ya no están y los que siguen peleando", decía Carlos Soler, consciente del dolor de quienes perdieron y siguen perdiendo a personas queridas. La felicidad de volver a correr y jugar con el balón no les hace olvidar ni perder la perspectiva.

El capitán Dani Parejo lanzaba un mensaje en este sentido. "La ilusión es máxima y las sensaciones muy buenas", pero "hay que ir muy poco a poco y ser muy responsables". Es el camino. "Ya falta menos". Ha sido una de las frases más repetidas por los jugadores en las últimas semanas. "Ya sabemos que es un pequeño paso, pero nos hace muy felices avanzar. Si el deporte avanza es porque la sociedad también lo hace", añadía Rodrigo Moreno. Para curiosidad la de Kevin Gameiro. La vuelta al trabajo fue su mejor regalo de cumpleaños.

Estos han sido los mensajes de los jugadores tras el regreso:

MAXI GÓMEZ

"A seguir recuperando al máximo. Ya falta menos, amunt Valencia"

RODRIGO

"Con una sonrisa hemos vuelto al trabajo. Ya sabemos que es un pequeño paso, pero nos hace muy felices avanzar. Si el deporte avanza es porque la sociedad también lo hace".

FERRAN

"De vuelta", acompañado por una sonrisa y un balón de fútbol.

COQUELIN

Mensaje sin letras: un puño y dos sonrisas en la vuelta a Paterna.

PAREJO

"De vuelta al césped. Hay que ir muy poco a poco y ser muy responsables, pero la ilusión es máxima y las sensaciones muy buenas, Amunt!

SOLER

"Hoy hemos vuelto al verde, pero sin olvidarnos de aquellos que ya no están y los que siguen peleando. Por eso lo hemos hecho (la vuelta al trabajo) con precaución, responsabilidad y, también, ¡muchas ganas!".

KONDOGBIA

"Yacoma es liberable. 56 días después".

MANGALA

"Hola Familia. Espero que estéis bien y que vuestros seres queridos también. Esta mañana volví a entrenar. En doce años de carrera es la primera vez que me preparo en estas condiciones, pero la salud está por encima de todo. Sigue cuidando de ti y de tu familia y como dijo nuestro capitán, hay que ir poco a poco y respetar el protocolo. Un abrazo".

CILLESSEN

"He echado de menos este sentimiento"

GAMEIRO

"Regreso a los terrenos de juego para el día de mi cumpleaños", junto a un balón, un regalo y una tarta.

GAYÀ

Mostró una fotografía con una sonrisa en la cara y en el pecho.

GUEDES

"¡De vuelta a los entrenamientos!, junto a un puño y una pila 'cargada' de energía.

JAUME COSTA

"Vuelta al trabajo" con los colores blanquinegros y dos símbolos de fuerza.

La plantilla ha activado desde este sábado este plan de entrenamientos en solitario a excepción de Garay, que también trabaja en su recuperación en Paterna guardando las medidas de distanciamiento social. Más adelante llegará la hora de hacerlo en pequeños grupos de 3-4 futbolistas que guarden la distancia social. Los canteranos que acompañarán estos días al primer equipo son Cristian Rivero, Hugo Guillamón, Vicente Esquerdo, Javi Jiménez, Guillem Molina y Hugo González.