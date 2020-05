Silva responde a familiares y amigos sobre su decisión

La decisión de David Silva va a ser uno de los focos de atención del mundo del fútbol este verano. Una de las aficiones que va a estar más pendiente del futuro del canario es la del Valencia CF. El valencianismo lo quiere como a un hijo y, aunque sea difícil, continúa soñando con su regreso a Mestalla a sus 34 años. David prolongará su contrato con el Manchester City más allá del 30 de junio de 2020 para poder competir hasta final de temporada a las órdenes de Pep Guardiola. Más allá de este trámite contractual, todo son dudas para David.

La incetrtidumbre que rodea a la pandamia mundial del coronavirus le ha obligado a replantearse su futuro y no tomará una decisión hasta que "se arregle todo". El canario estaba dispuesto a emprender una nueva experiencia lejos del fútbol europea pero las cosas pueden han cambiado tal y como publicó Superdeporte. El potencial económico de los clubes, el riesgo a establecer residencia lejos de casa, etc. Todo ha cambiado y ya no es fácil tomar una decisión. David siempre ha apostado por esperar al desarrollo de la crisis y tener encima de la mesa más información sanitaria y deportiva de lo que puede pasar a medio-largo plazo.

David ha abordado su futuro en un directo de Instagram con MisterChip y ha respondido directamente a las informaciones que lo vinculaban al Valencia y a muchos otros clubes de todo el mundo. De momento, lo que asegura el canario es que su familia y sus amigos no paran de preguntarle y que su única respuesta para todo es que "yo les digo que está todo parado, que de momento no tengo nada, no tengo ni idea, estoy esperando que se arregle todo y ya se mueva todo". Estas han sido sus declaraciones:

¿Tienes algo previsto para tu futuro? ¿A dónde irás?

"Con todo lo que ha pasado, no hay nada, todo está parado. Mi familia me pregunta: ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer?... Y yo les digo que está todo parado. Yo estoy otra vez entrenando para estar en forma cuando empiecen los partidos y para que al próximo sitio que vaya estar al cien por cien.

El Valencia... no creo que los clubes, acabando contrato y siendo tú, tengan problemas en recibirte.

Los amigos me mandan mensajes preguntándome si voy a ir aquí o allí, pero sinceramente saben más que yo, de lo que ven por las redes sociales, sinceramente yo de momento no tengo nada, no tengo ni idea, estoy esperando que se arregle todo y ya se mueva todo".

Su ciclo en el Manchester City no tiene vuelta atrás.

Cuando digo una cosa, tiro para adelante. Así lo siento, he estado aquí diez años y he cumplido lo que quería. El ciclo se cierra aquí, pero siempre voy a tener muy presente a este club por todo lo que he vivido. Desde el primer momento la gente me ha tratado increíble. Aquí te tienen un gran respeto, la gente desprende admiración hacia ti. Ahora necesitamos mi familia y yo otro reto".