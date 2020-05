Caso Garay: El enfado de Tamara Gorro

A Tamara Gorro, la mujer del futbolista Ezequiel Garay, parecen no haberle gustado algunas de las cosas que se están diciendo sobre el central del Valencia CF.



Garay termina contrato con el conjunto de Mestalla y durante finales del año pasado y principios de este hubo negociación entre las partes para ampliar la vinculación del jugador pero no se llegó a un acuerdo final. En mitad de la negociación el futbolista sufrió una grave lesión, se rompió el ligamento cruzado de una rodilla a principios de febrero en un partido ante el Celta de Vigo, y desde entonces no ha habido negociación.



El tema de Garay y la incertidumbre de su futuro está estos días de plena actualidad y ante eso Tamara parece tener algo que decir. Hace días ya lanzó un mensaje dando a entender que algunas de las cosas que lee o escucha no le gustan: "Que no me toquen las palmas que me conozco... y si se enciende la mecha... Booom, la Gorro explota. Dicho queda. Como dice Belén Esteban, por mi familia mato". Es esta última referencia a la famosa frase de la exmujer de Jesulín de Ubrique donde Tamara Gorro da a entender que el mensaje está relacionado con su marido Ezequiel Garay.



Las campañas de desprestigio existen. Pero para que sean efectivas hay que contar con la verdad y que sea demostrable. Porque la tortilla se te puede dar la vuelta en un minuto. — Tamara Gorro (@Tamara_Gorro) May 29, 2020

También te puede interesar:

Ahora, ha vuelto a decir algo en redes sociales si bien, es menos explícito y aunque pueda parecer que también tiene que ver con la situación de su marido, no queda claro:. A tener en cuenta, que este comentario de Tamara Gorro en Twiiter está además, como tuit fijado en su cuenta personal, es decir, quiere que su opinión sea vista, quede clara y no se pierda en su time line.