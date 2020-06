Los 10 mandamientos de Gayà para entrar en Champions

F. C.

Gayà celebra el paso a octavos de la Champions. F. C.

José Luis Gayà ha vuelto con la misma fuerza con la que aparcó la competición a mediados de marzo por culpa del coronavirus. El lateral izquierdo del Valencia CF se mantiene tan contundente dentro como fuera del campo. Es uno de los capitanes de la plantilla a pesar de su juventus y siempre hay que escucharlo. El de Pedreguer cree que la plantilla tiene que dar un paso adelante y demostrar más que nunca su valía. "Ahora se va a demostrar la plantilla que tenemos, al final nos vamos a poner a prueba nosotros mismos. Esa es la realidad. Tenemos una plantilla amplia, también nos está ayudando gente del filial, que está entrenando bien. Son once partidos en muy poco tiempo y tenemos que estar TODOS preparados, todos vamos a tener nuestro momento". Una idea de plantilla que Albert Celades ha reforzado desde los primeros entrenamientos en sus charlas.

El internacional valencianista está convencido de que van a hacer un gran partido contra el Levante, aunque reconoce que las emociones van a ser "raras" por volver a jugar a puerta cerrada. "El fútbol sin gente para mí no tiene mucho sentido, pero ahora nos toca jugar así", dice. El de Pedreguer cree que será necesario mejorar en defensa en las "once finales" que restan de LaLiga, "estar más juntos y unidos que nunca" e "intentar ganarlos todos los partidos en Mestalla" para alcanzar el objetivo. Su deseo no es otro que "clasificarse para la Champions tras varios años haciéndolo". Estos son sus 10 mandamientos:

1. Prepararse a tope porque "los primeros partidos creo que va a tener ventaja el equipo que se haya preparado mejor".

2. Adaptarse al nuevo fútbol cuento antes. "Nos tenemos que adaptar, no nos queda otra que, de momento, jugar sin público. Tenemos que adaptarnos, sufrir y disfrutar sufriendo".

3. No fallar en Mestalla. "Tenemos que intentar ganar todos los partidos en Mestalla y fuera también intentarlo".

4. Mejorar en defensa y porterías a cero. "Hay que dejar la portería a cero, sobre todo fuera de casa porque es un aspecto que veníamos intentando mejorar".

5. Competir como "finales". "Tienen que ser once finales, si queremos estar en la Champions tenemos que ganar mucho".

6. Ser más equipo que nunca. "Tenemos que estar todos unidos, más juntos que nunca".

7. Estado físico vital. "Hay que coger ritmo a base de los partidos, porque vamos a tener poco tiempo de descanso".

8. El valor de la plantilla. "Ahora se va a demostrar la plantilla que tenemos, al final nos vamos a poner a prueba nosotros mismos".

9. Sumar y aprovechar oportunidades. "Tenemos que estar todos preparados, todos vamos a tener nuestro momento y lo que hay que hacer es aprovecharlo",

10. Dar el cien por cien. "Tenemos que dar el máximo cada uno para lograr el objetivo".

Esta es su entrevista completa:

Este próximo viernes empieza a rodar el balón.

Sí, después de tanto tiempo lo estamos esperando con mucha ilusión, con muchas ganas, seguro que vamos a hacer un gran partido, aunque no va a ser fácil después de tanto tiempo sin jugar, pero va a ser difícil para los dos. Por lo tanto, intentar lo mejor posible y el que mejor preparado esté, esperemos que seamos nosotros, se lleve el partido.

¿Cuál es la sensación?

Llevamos ya tiempo entrenando, aunque compitiendo como un partido no, esa es la realidad, aunque hayamos jugado entre nosotros, no es lo mismo que enfrentarse a un partido de LaLiga, de máxima competición contra un gran rival como es el Levante UD, que nos va a poner las cosas muy difíciles, por eso los primeros partidos creo que va a tener ventaja el equipo que se haya preparado mejor. Hemos hecho hecho un gran trabajo en la fase que estuvimos en casa de manera individual, como ahora con el equipo, creo que estamos haciendo un muy buen trabajo y esperemos estar lo mejor posible.

Y el primer partido es un derbi, un encuentro siempre especial por todo lo que va a significar, además de ser el regreso a la competición. ¿Qué tipo de partido espera? Porque no es lo mismo jugar en Mestalla con el apoyo de 40.000 espectadores que sin público.

Van a ser emociones un poco raras. Los derbis se viven de manera especial también por la gente, ellos también lo viven de una manera diferente y va a ser raro, es la realidad, pero nos tenemos que adaptar, no nos queda otra que, de momento, jugar sin público. Esperemos que todo se normalice cuanto antes para que la gente pueda estar con nosotros, el fútbol sin gente para mí no tiene mucho sentido, pero ahora nos toca jugar así y es la manera que tenemos que afrontarlo y ojalá podamos empezar esta nueva liga, por decirlo de alguna manera, con tres puntos.

Son once jornadas, con un objetivo en juego y donde hay que comenzar de la mejor manera posible, que es con una victoria en casa.

Aunque sea sin público, en casa tenemos que ganar muchos partidos, es verdad que nos quedan pocos, pero tenemos que intentar ganarlos todos en Mestalla y fuera también intentarlo. De los once partidos hay que intentar ganar los máximos posibles, dejar la portería a cero, sobre todo fuera de casa porque es un aspecto que veníamos intentando mejorar, y es lo que tenemos que seguir mejorando. En este parón que hemos tenido y con la vuelta de los entrenamientos hemos trabajado también la línea defensiva y en estos once partidos hay que intentar estar lo mejor posible para ganar los máximos partidos.

El mejor ejemplo es lo que fuisteis capaces de conseguir la temporada pasada, también con un final muy apretado y varios equipos peleando por el objetivo Champions. Y han demostrado que son capaces.

Ahora viene lo bonito, que es cuando se decide todo. Quedan once partidos, que tienen que ser once finales, si queremos estar en la Champions tenemos que ganar mucho, es la realidad. Aunque estamos a cuatro puntos de la cuarta posición, hay que ir partido a partido, aunque sea el tópico, pero es la realidad, tenemos que afrontarlo así, con la máxima ilusión y sabiendo de las dificultades que va a tener estar tanto tiempo sin haber jugado. Es normal que suframos en los primeros partidos y nos cueste, pero nos va a costar a todos, por lo tanto, tenemos que adaptarnos, sufrir y disfrutar sufriendo.

Las once jornadas que faltan se van a disputar en un periodo breve de tiempo, por lo que será necesaria una buena preparación tanto física como mental. ¿Cómo están en este sentido?

Tenemos que enfocarnos, quedan pocos partidos, pero tenemos una gran plantilla y bastante amplia, por lo tanto, todos los jugadores van a ser importantes en los once partidos que quedan porque vamos a jugar muchos partidos en poco tiempo y después de estar tanto tiempo parado va a ser difícil. Por lo tanto, tenemos que estar todos unidos, más juntos que nunca y seguro que vamos a estar preparados para lograr el objetivo.

Trabajar desde casa es diferente, pero se les ha visto muy bien en este periodo de preparación. ¿Cómo se encuentran físicamente?

El equipo en general ha vuelto bien, aunque al final la competición es diferente. Te ves bien entrenando, pero luego llega la competición y ahí es donde tienes que rendir bien. Los esfuerzos que hagas en el partido no van a ser los mismos que en un entrenamiento, por lo tanto, tenemos que estar preparados y al final, la única forma de coger ritmo, más que entrenando, que también, es jugando. Hay que coger ritmo a base de los partidos, porque vamos a tener poco tiempo de descanso y personalmente me encuentro bien, con esa falta de ritmo que tenemos todos los jugadores, pero estamos con mucha ilusión de afrontar estos partidos que quedan y de volver a jugar, todos estamos esperando esa vuelta con muchas ganas, aunque sea sin público y lo vamos a dar todo para ganar el primer partido.

Ha destacado la importancia del grupo y una plantilla muy amplia, un factor que puede ser diferencial. ¿Puede marcar eso la diferencia al tener tanta acumulación de partidos?

Ahora se va a demostrar la plantilla que tenemos, al final nos vamos a poner a prueba nosotros mismos. Esa es la realidad. Tenemos una plantilla amplia, también nos está ayudando gente del filial, que está entrenando bien. Son once partidos en muy poco tiempo y tenemos que estar todos preparados, todos vamos a tener nuestro momento y lo que hay que hacer es aprovecharlo y dar el máximo cada uno para lograr el objetivo.

Es un jugador que tiene una gran conexión con la grada, ¿hasta qué punto le va a resultar extraño ese hecho de saltar a Mestalla y no ver a su afición?

Es la realidad, al final muchos jugadores necesitan a la gente para motivarse más, pero al final nos tenemos que adaptar y va a ser diferente. Espero que todo pase cuanto antes, porque el fútbol sin gente en los estadios, para mí pierde todo el sentido porque jugamos para ellos, es un espectáculo y el hecho de que no haya nadie va a ser raro, va a ser difícil, pero somos profesionales, nos tenemos que adaptar a ello e intentar rendir de la mejor manera posible.

El club ha lanzado una campaña, en colaboración con la Agrupación de Peñas, para intentar de combatir esas circunstancias, y aunque no sea lo mismo, siempre ayuda dar colorido a Mestalla e intentar notar a la afición.

Todo proyecto que sea para intentar ayudarnos bienvenido sea. Nosotros tenemos que intentar pensar que toda la gente que está con nosotros nos está ayudando desde casa, y ese empuje que en momentos claves lo notábamos y podíamos remontar partidos, o en los últimos minutos nos empujaba a la victoria muchas veces, ahora no será así, pero tenemos que intentar notarlo desde casa. Al final animar a toda la gente que va a ver los partidos desde casa que intente vivir los partidos como si estuvieran en Mestalla porque al final queremos vivirlo como si ellos estuvieran en el campo y ellos también.

¿Cómo ha sido para ti el trayecto de que pare el fútbol y tras lo ocurrido por el COVID-19, también a nivel personal?

Como todo el mundo, en casa. Ante una situación de tal emergencia teníamos que ser responsables como todo el mundo, estar en casa. No pensaba en si era futbolista, en que se intentase volver a la normalidad lo antes posible, cumplir lo que estaban diciendo, porque era y está siendo una situación muy difícil para todos, con muchísimas muertes.

Un tiempo que ha podido pasar con la compañía de sus padres, que quieras o no es más fácil.

Fui positivo, por lo tanto, estaba aislado de ellos. Ellos estaban arriba, yo estaba abajo, pero al final, cuando me dijeron que era negativo pude estar más tiempo con ellos. En esas situaciones hay que valorar lo que realmente tenemos y de todo lo malo hay que sacar algo positivo y en ese aspecto feliz de poder haber estado con mis padres, aunque me hubiera gustado estar más con mi hermano, que estuvo en casa.

¿Qué ha estado haciendo durante todo ese tiempo, además de prepararse?

Como tenía que estar aislado de mis padres, tampoco podía tener contacto con ellos al principio. Tenía la Play y el ordenador y pasé mucho tiempo viendo series, jugando al Fortnite, que es un poco lo que me distraía más. No estaba haciendo muchas cosas más porque tampoco podía. Como todo el mundo.

¿Qué mensaje le transmitiría a la sociedad? Al final, el fútbol tiene que ser un ejemplo para transmitir esos valores para salir hacia delante, siempre desde la prudencia.

Aunque vayamos a empezar no quiere decir nada, tenemos que seguir cumpliendo lo que nos dice LaLiga y las autoridades sanitarias, aún no hemos salido de esta situación, ojalá salgamos pronto y tenemos que ser prudentes. No tenemos que hacer cosas que no estén permitidas, porque como haya un rebrote creo que se va a parar el fútbol y se va a parar todo. Por lo tanto, tenemos que ser responsables.

Hace poco cumplió 25 años, un año después de conquistar el título de Copa, ¿qué deseo tiene para las próximas fechas?

Un deseo es que todo esto pase. Hemos estado mucho tiempo sin poder hacer lo que más nos gusta, sin poder salir de casa y ahora que ya estamos viendo la luz, mi deseo sería que siguiéramos hacia adelante, que pudiera pasar todo y a nivel futbolístico, que en estas once jornadas intentar lograr nuestro objetivo, que sería clasificarse para la Champions tras varios años haciéndolo.