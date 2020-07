"Los valencianistas deben estar muy descontentos con nosotros"

Las aguas bajan muy revueltas en el Valencia CF. El origen del problema es la nefasta temporada que ha hecho el equipo como consecuencia de las decisiones que tomó el pasado verano el máximo accionista de la entidad, Peter Lim. Decidió cesar a Marcelino y poner a Celades en el mes de septiembre con la temporada ya empezada y eso provocó la salida del club de Mateu Alemany. Meses después el equipo está fuera de la Copa, competición en la que no compitió a pesar de ser el vigente campeón, fue eliminado de la Champions en octavos de final tras hacer el ridículo ante la Atalanta y en la Liga va en caída libre hasta el punto que ya no puede clasificarse para la Champions la temporada que viene y ahora tiene que pelear por meterse en la Europa League. Y no lo tiene fácil.

Y en ese caldo de cultivo el club no ha ayudado a calmar el evidente y justificado enfado de los aficionados, al recordar a través de las redes sociales y sin venir a cuento, que Meriton es el propietario del Valencia CF. Entre tanta tensión han terciado también los hijos del propietario Kim y Kiat, si bien, cada uno con un mensaje bien diferente. Nada que ver lo de Kim, la hija, con lo que ha dicho Kiat, el hijo. Los dos tienen un mensaje común: El Valencia CF es nuestro, pero los matices en este caso son sustanciales. El día amaneció con un mensaje de Kim, que poco después borró. Ante los insultos que recibe en la redes sociales, la hija del propietario del conjunto de Mestalla reaccionó con dureza y crudeza: "Aquí otra vez. Algunos aficionados del Valencia CF están regañando y maldiciendo a mi familia y a mí. ¿No lo entienden? El club es nuestro y podemos hacer lo que queramos con él y nadie puede decir nada". Gasolina para el entorno valencianista y casi una bomba nuclear en redes sociales. Horas después, el periodista Vicente Ortiz, que tras pasar por SUPER, ahora trabaja en el departamento de marketing y comunicación de una casa de apuestas, mantuvo una breve pero jugosa conversación con el hijo de Peter Lim, Kiat , sin más ánimo que trasladarle como aficionado su desencanto como la gestión de Meriton.



La conversación con Kiat

Esta es la conversación entre Vicente Ortiz y Kiat Lim:

Vicente Ortiz: "Hola Kiat, por favor, tu familia y tu padre necesitan saber qué quieren para el Valencia CF. Las personas que comentan sin respeto hacia tu familia no son todos los fans del Valencia. No podemos entender que tu padre siempre esté lejos de Valencia, en silencio. El equipo y el club está acabado con Anil Murthy. Necesitamos cambios muy serios para hacer un club grande".

Kiat Lim: "Hola. En primer lugar me gustaría agradecerte por ser educado aunque estoy seguro que lo eres como muchos de los fans. Deben estar muy descontentos con nosotros. No suelo comentar o responder estas cosas porque más a menudo que no, lo que diga o deje de decir va a ser utilizado en contra nuestra. Normalmente guardo mis pensamientos para mí mismo. No puedo hablar en nombre de mi padre pero así es como yo me siento. Si alguien tiene malo que decir siempre, ¿para qué voy a molestarme en hablar? Sin embargo soy consciente de que nosotros debemos tener en cuenta a los verdaderos fans del club. En cualquier caso todos queremos lo mismo: el éxito del Valencia. Nuestro camino hacia el éxito puede ser distinto sobre el que tú tienes en mente, diferentes personas tienen diferentes opiniones. Respeto todas las opiniones y perspectivas diferentes, espero que vosotros podáis hacer lo mismo. El objetivo final del éxito es el mismo para ti que para mí. También quiero añadir que Valencia está muy lejos de nuestra casa y mi padre ya no es tan joven, tiene cerca de 70 años y su cuerpo y salud no le permiten hacer tantas veces viajes tan largos. Gracias otra vez por ser respetuoso, te deseo lo mejor. Y como siempre. Amunt Valencia".

Los insultos siguieron arreciando hacia la hija de Lim que por la tarde volvió a la carga con un escueto: "Deal with it", cuya traducción literal del inglés es algo así como 'lidia con ello', lo que en clave valencianista se puede traducir con el famoso "es lo que hay" que dijo el Valencia CF meses atrás en uno de sus esperpénticos mensajes de a través de las redes sociales.



La salud de Peter Lim

Más allá del ruido de Kim Lim, queda el mensaje sosegado y respetuoso de Kiat, en el que desvela un par de circunstancias a tener en cuenta. La primera es una explicación, inédita hasta el momento de los motivos por los que Peter Lim cada vez viaja menos a València. Dice su hijo que ya tiene cerca de 70 años y es por motivos de salud. Sin duda, la pandemia del coronavirus es un factor a tener en cuenta en los próximos meses porque es evidente que Lim, que años atrás superó una grave enfermedad, es persona de riesgo. De momento, debido a la pandemia, Singapur exige quince días de cuarentena para las personas que acuden al país desde el extranjero.



Kiat admite el error

A tener en cuenta también que Kiat admite que los aficionados valencianistas "deben estar descontentos con nosotros", que es una manera de admitir en público que se han equivocado. Lo cierto es que no es la primera vez que alguien cercano a Lim pide perdón por la mala gestión, puesto que en agosto de 2016 Layhoon se llevó la mano al pecho y pidió disculpas siendo presidenta del Valencia CF. Por último, y esto ya es más interpretable, Kiat habla de cómo llegar al éxito, y le dice a su interlocutor "nuestro camino hacia el éxito puede ser distinto sobre el que tú tienes en mente, diferentes personas tienen diferentes opiniones".

